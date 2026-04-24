Gonzalo Bernardos avisa sobre el problema del teletrabajo: “Ya no trabajas por horas, trabajas por objetivos”

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, alertó el pasado jueves sobre el coste económico que ya está teniendo la guerra de Irán y aseguró que el Gobierno estudia posibles medidas preventivas de ahorro energético, entre ellas el teletrabajo voluntario para los funcionarios. Esta medida ayudaría a reducir el consumo.

Por este extremo en el programa ‘Más vale tarde’, de LaSexta, se preguntó al economista Gonzalo Bernardos si consideraba posible esta medida en España. En primer lugar, Bernardos considera que debe ser la propia empresa la que ponga los medios para que el trabajador pueda hacerlo, aunque también señala que será imposible de aplicar para muchos sectores.

Del mismo modo, el economista consideró que, de momento, no hay ningún país de la Unión Europea que se encuentre en una situación extrema con poca gasolina o gasóleo. En este sentido, hizo referencia al caso de Sri Lanka donde sí se ha propuesto que los miércoles algunos funcionarios no asistan a sus puestos de trabajo debido a la escasez de crudo.

La implantación del teletrabajo en España

El presentador de ‘Más vale tarde’, Iñaki López, exponía en el programa que en Europa "el teletrabajo está muy implantado, en torno al 22,6 %, pero en nuestro país, tan solo es del 15 %. ¿Por qué España está tan lejos de la media europea del teletrabajo?", planteó al economista.

Para Bernardos la respuesta es clara, y es que para muchos “eres menos jefe si no tienes empleados a la vista. Hay incluso empresas inmobiliarias que el jefe se pregunta dónde están sus empleados cuando lo que hacen es estar vendiendo pero parecen menos productivos para el jefe porque no los ve”.

Por otro lado, existe la sensación de que cuando se teletrabaja "se es menos productivo". El economista indica que es posible incrementar la productividad teletrabajando, "pero aquí ha de cambiar las características del trabajo, ya no trabajas por horas, trabajas por objetivos".