Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Trabajar no reduce automáticamente la prestación, sino que la puede complementar"

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 240/2026, el pasado 27 de marzo, se ha llevado a cabo una modificación en cuanto a la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la percepción de rentas de trabajo. En este caso, el principal motivo habría sido la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del IMV.

Por ello, el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca, nos cuenta en qué consiste esta medida. Según este, con la normativa se pretende incentivar la incorporación en el mercado laboral. De tal forma, el IMV sería compatible con la renta de trabajo con una actividad económica, aunque mediante unos límites establecidos.

Qué es el importe exento y cómo favorece este incentivo al empleo

Esto es lo que el experto denomina como "incentivo al empleo", que pretende motivar a los beneficiarios del IMV a que se incorporen cuanto antes al entorno laboral o que mejoren sus condiciones. El objetivo fundamental sería que los trabajadores puedan conseguir ingresos del trabajo sin necesidad de perder la prestación.

Después de más de tres años con la anterior normativa, las autoridades han pretendido mejorar la eficacia del ingreso mínimo vital, incorporando un elemento clave: el importe exento. Esta novedad abre la posibilidad de excluir una parte de los incrementos de ingresos laborales.

Como especifica la Agencia Tributaria, "Las rentas exentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y, salvo excepciones, no las tienes que incluir en tu declaración". En este sentido, el importe exento se puede convertir en un alivio fiscal para muchos.

Cómo se aplica el porcentaje libre de impuestos

A la hora de aplicar este importe libre de tributación, se tendrá en cuenta el "incremento de las rentas de trabajo obtenidas entre el ejercicio fiscal previo al año de la revisión con respecto a la renta de trabajo obtenida en el año anterior". Posteriormente, sobre este aumento de la renta se aplicará un porcentaje libre de impuestos:

Incremento de rentas menor o igual que 6.000 euros : Se llevará a cabo una exención del 100% de dicho aumento

: Se llevará a cabo una exención del 100% de dicho aumento Incremento de rentas superior a los 6.000 euros : En este caso, se excluirían los 6.000 euros, más un 50% del resto del dinero

: En este caso, se excluirían los 6.000 euros, más un 50% del resto del dinero Unidad de convivencia con complemento de discapacidad o monoparental: El porcentaje aplicado para rentas superiores a 6.000 euros será del 55%

Ahora bien, el experto nos señala dos ejemplos concretos para saber cómo funciona esta nuevo reglamento. El primer supuesto nos habla de una unidad familiar con unos ingresos que pasan de los 6.500 a 10.000 euros anuales. El incremento ha sido de 3.500 euros, una cifra inferior a los 6.000 euros, por lo que esta cantidad quedaría libre de impuestos por completo, es decir, no se penaliza el acceso al empleo.

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En cuanto al segundo supuesto, nos encontramos otra unidad familiar, cuyos ingresos han pasado de los 8.000 a 18.000 euros anuales, es decir, el aumento ha sido de 8.000 euros. En este caso, como el incremento es superior a los 6.000 euros, los primeros 6.000 quedarían exentos al 100%, mientras que los 2.000 restantes solo quedan libres al 50%. Por tanto, aunque solo computan 7.000 euros del total, acceder al empleo seguiría siendo una opción rentable.