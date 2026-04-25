Los tribunales lo confirman: la empresa deberá readmitir a un trabajador y pagarle 7.500 euros tras interrogarle sobre su baja médica

Parecía una reunión informativa con la empresa pero no lo fue, o por lo menos no era lo que el trabajador pensaba. Así lo recoge una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) sobre el recurso interpuesto por este trabajador en el que anula su despido disciplinario.

El texto, que recoge EFE, señala que se vulneraron sus derechos fundamentales al ser interrogado por la empresa sobre su baja derivada de una patología psiquiátrica. El hombre presentaba un cuadro de estrés laboral reactivo y depresión y fue citado por la empresa para una supuesta reunión informativa.

En esta reunión se le interrogó sobre la causa de su baja médica, la duración y otros datos personales, tras lo cual ese mismo día le comunicaron su despido disciplinario porque sus actividades profesionales eran incompatibles con su incapacidad temporal. Y no sólo eso, la empresa le dijo que su trabajo también era contrario a la buena fe contractual ya que había contratado a un detective privado que había recogido contactos del trabajador con terceros interesados en el diseño de camisetas.

La empresa contrató a un detective para que investigara sus actividades / INFORMACIÓN

No queda probada la mala fe

La sentencia destaca que no quedó acreditada una actividad profesional continuada ni un perjuicio efectivo para la empresa, limitándose las actuaciones detectadas a intervenciones ocasionales y sin carácter laboral estable.

En este punto, los magistrados apuntan que "de los hechos probados se desprende que la razón del despido no fue otra que la situación de incapacidad temporal del trabajador, quien ha acreditado indicios sólidos de que, en realidad, tal situación incapacitante era del desagrado del empresario".

Y añaden que no puede interpretarse de otra manera que, "con invasión del derecho a la intimidad del trabajador y del necesario respeto del empleador hacia el estado de salud de aquél, se le inquiera a modo de interrogatorio para que dé cuenta de la duración y de la causa de la baja médica".

La Sala concluye que este comportamiento empresarial vulnera derechos constitucionales, al tratarse de datos especialmente protegidos y, en consecuencia, acuerda la inmediata readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir y el pago de una indemnización de 7.500 euros en concepto de daños morales.