Un cambio en la ley de riesgos laborales obligará a las empresas a vigilar el estrés de los empleados

La prevención de riesgos laborales no solo mira ya a los accidentes físicos. También al estado mental de los trabajadores. Y ahí es donde entra una de las reformas que prepara el Ministerio de Trabajo y que, según advierten los expertos, va a obligar a muchas empresas a cambiar su forma de organizar el trabajo. Así lo explica el abogado laboralista Miguel Benito, que en uno de sus vídeos pone el foco en una cuestión cada vez más presente en el entorno laboral: el estrés.

"Tu empresa va a tener que empezar a preocuparse porque no tengas estrés y porque tengas de verdad una desconexión digital", señala. No se trata, matiza, de eliminar cualquier situación de presión en el trabajo, sino de evitar que esa carga sea excesiva o estructural. La clave está en lo que se conoce como riesgos psicosociales, una parte de la prevención que hasta ahora ha tenido menos visibilidad. “Una parte de los riesgos laborales es la vertiente de los riesgos psicosociales, es decir, los problemas mentales que puede llegar a acarrear cada trabajo”, explica.

Eso sí, el abogado lanza un mensaje para evitar interpretaciones exageradas. "No seamos tremendistas", dice. El hecho de que un trabajador sufra estrés no convierte automáticamente a la empresa en responsable. “Esto no significa que una persona no pueda estar estresada en su empresa o que la empresa sea responsable de todos los estreses”, aclara. Lo que sí cambia es la obligación empresarial de actuar cuando el problema se detecta de forma más generalizada.

En ese punto, pone un ejemplo muy gráfico. “Si en una empresa de 100 trabajadores hay uno con estrés diagnosticado, esto nunca va a ser un problema”, explica. Pero la situación cambia si el patrón se repite. “Si en esa misma empresa hay 15 trabajadores con estrés y 12 están en el mismo departamento, la empresa tendrá que tomar medidas”, añade. Es ahí donde entra la obligación de analizar qué está fallando y corregirlo.

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La reforma, por tanto, no busca eliminar el estrés, sino detectar cuándo se convierte en un problema colectivo derivado del trabajo y exigir soluciones. Entre ellas, mejorar la organización, repartir cargas o garantizar que se respete la desconexión digital. Si no se actúa, las consecuencias pueden ir más allá de lo laboral. “Se podrán tomar medidas contra la empresa y llegar a multarla y sancionarla económicamente”, advierte.