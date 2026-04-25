Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito

La campaña de la declaración de la Renta es uno de los momentos clave del calendario fiscal para millones de contribuyentes en España. Cada año, entre primavera y comienzos del verano, los ciudadanos deben rendir cuentas con Hacienda, revisando sus ingresos, deducciones y posibles devoluciones. Para muchos, este proceso supone la oportunidad de recuperar parte de lo pagado durante el ejercicio anterior.

Calendario de la Renta

En 2026, la campaña correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 volverá a concentrar gran parte de la atención de los trabajadores, especialmente en un contexto marcado por cambios normativos y nuevas medidas fiscales. La Agencia Tributaria ya ha adelantado que se mantendrá el calendario habitual, con el inicio de la presentación previsiblemente el 8 abril y su finalización el 30 de junio.

Más allá de las fechas, lo que realmente interesa a los contribuyentes es el resultado de su declaración: si tendrán que pagar o si, por el contrario, recibirán una devolución. En este sentido, las últimas modificaciones fiscales aprobadas por el Gobierno abren la puerta a que determinados colectivos, especialmente los de rentas más bajas, puedan beneficiarse de importantes devoluciones en la próxima campaña.

Hacienda devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026: estos son los requisitos para beneficiarse / EUROPA PRESS

En concreto, una reciente medida aprobada por el Consejo de Ministros introduce una rebaja fiscal dirigida a trabajadores con ingresos reducidos. Esta modificación tiene como objetivo principal mantener fuera del IRPF a quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional, que este año se sitúa en 17.094 euros anuales.

590 euros de devolución

Gracias a este cambio, los contribuyentes que cumplan con este requisito podrán acceder a una devolución que puede alcanzar casi los 600 euros, concretamente hasta 590 euros. La clave está en el nivel de ingresos: quienes perciban exactamente el salario mínimo anual podrán beneficiarse de la deducción íntegra, lo que se traducirá en esa devolución máxima en su declaración de la Renta de 2026.

Sin embargo, esta ventaja fiscal no es igual para todos los contribuyentes dentro de ese tramo. A medida que los ingresos superan el umbral del salario mínimo, la deducción se reduce de forma progresiva. En términos prácticos, por cada euro adicional que se gane por encima de esa cantidad, la deducción disminuye en 20 céntimos, lo que implica que la devolución final será menor cuanto mayor sea el salario dentro de ese rango.

Límites

Además, existen límites claros para poder acceder a este beneficio, según informa la Agencia Tributaria en su página web. La deducción se aplica únicamente hasta un nivel máximo de ingresos de 20.048,45 euros anuales. Asimismo, se exige que el contribuyente no disponga de otras rentas adicionales que superen los 6.500 euros. Estas condiciones buscan focalizar la medida en los trabajadores con menor capacidad económica, reforzando su protección fiscal.