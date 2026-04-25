Carlos (67 años), jubilado: "Me serían aplicados unos coeficientes reductores del 28% de mi jubilación"
La jubilación anticipada conlleva una penalización que se calcula mediante coeficientes reductores
Javier Fidalgo
En España, muchos trabajadores piensan en solicitar la jubilación anticipada cuando se acerca la edad ordinaria de jubilación. No obstante, es una decisión que implica una serie de requisitos y condiciones. Además, hay que tener en cuenta las penalizaciones. La pensión por jubilación es un derecho que tienen los trabajadores que hayan realizado sus cotizaciones en la Seguridad Social. Al alcanzar la edad legal de jubilación, estas personas pueden recibir una prestación.
En 2026, la edad legal para poder jubilarse es a los 65 años si has cotizado durante 38 años y 3 meses. En caso de no haber alcanzado este tiempo de cotización, los trabajadores se pueden jubilar con 66 años y 10 meses. De cualquier forma, el número mínimo de años cotizados es de 15 años en jubilación. Dentro de este periodo, al menos 2 deben estar en los 15 años anteriores justo al momento de la solicitud.
Jubilación anticipada: requisitos y penalizaciones
Por otra parte, puedes acceder a la jubilación anticipada voluntaria con 63 años si has acreditado más de 38 años y 3 meses o a los 64 años y 10 meses si has acreditado menos. Ahora bien, siempre que el trabajador haya cotizado un mínimo de 35 años.
Sin embargo, si un trabajador debe solicitar la jubilación anticipada forzosa por causas involuntarias, puede acceder con 62 años y 10 meses si has acreditado menos de 38 años y 3 meses. Si has acreditado un tiempo mayor de cotización, puedes jubilarte a los 61 años.
En cualquier caso, la jubilación anticipada conlleva una penalización que se calcula mediante coeficientes reductores. Este es el caso de Carlos Tena, un trabajador que se vio obligado a jubilarse a los 61 años tras quedarse sin empleo.
Actualmente, el jubilado tiene 67 años y ha reclamado una solución a través del canal de YouTube de ASJUBI40. Después de 41 años cotizados, Carlos se encontró desempleado con 61 años: "En aquel momento mi única solución, la única opción que me quedaba era la jubilación anticipada".
En este sentido, el pensionista aclara que no pedía la jubilación porque quisiera retirarse, "sino sencillamente porque a esa edad y mucho antes estás muerto profesionalmente". Aunque aceptaron su solicitud, la Seguridad Social le informó de que "me serían aplicados unos coeficientes reductores del 28% de mi jubilación".
Por este motivo, Carlos Tena reclama que "no es justo que alguien por llegar a los 65 años teniendo 35 años cotizados perciba el 100% de su pensión y yo que he cotizado 41 años vea reducida mi jubilación un 28%. Fuera los coeficientes reductores".
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