Luis Rojas Marcos, psiquiatra, sobre la jubilación: "Cuando me fui del trabajo me di cuenta de que no tenía amigos"

Los prejuicios sobre la vejez pueden generar un estigma muy fuerte hacia las personas mayores que no se corresponden con la realidad. Y es que la definición del envejecimiento se basa, para muchos, en la creencia de que esta es una etapa triste, en declive y que implica caducidad o, incluso, inutilidad.

Sin embargo, las estadísticas demuestran todo lo contrario: según la empresa de investigación de mercados Ipsos, "los Baby Boomers [que tienen entre 60 y 80 años] son las personas más felices de España, con un 71%" de encuestados que lo creen así.

El psiquiatra, investigador y profesor Luis Rojas Marcos, de 82 años, ha dado una explicación a este fenómeno en una entrevista en el pódcast Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Y es que Rojas cuenta que existe una tendencia natural de que, con los años, las personas tienden a recordar más lo positivo que lo negativo.

Ausencia de vínculos profundos

A pesar de estos datos, esta etapa también tiene algunos aspectos negativos. Con esta edad llega la jubilación y, con ello, una pérdida de contacto con el entorno. El psiquiatra explica que, "cuando me fui del trabajo, me di cuenta de que no tenía amigos".

Rojas matiza que no se refiere a una falta de contacto social, sino que comprobó que tenía una ausencia de relaciones profundas con las que poder compartir sus emociones, miedos o experiencias personales.

Esto es una consecuencia directa de la vida profesional que ha llevado toda su vida: el médico explica que aprendió a separar lo personal de lo profesional, hasta el punto de no compartir con nadie sus aspectos íntimos de su vida.

Luis Rojas Marcos / José Luis Roca / ECA

Volver a reconectar con las personas cercanas

Es así como el psiquiatra advierte de que se puede estar rodeado de gente durante años y, aún así, llegar a la vejez sin vínculos reales. Además, en esta etapa empieza la pérdida progresiva de las personas más cercanas.

Rojas deja claro que, "cuando llegas a esa edad y te das cuenta de que no tienes amigos, debes hacer algo al respecto". En su caso, él volvió a reconectar con las personas con las que había compartido alguna experiencia, abrirse emocionalmente a ellas y retomar vínculos familiares.

La soledad no deseada "te hace sufrir"

Ese deber de actuar frente a la falta de vínculos cercanos recae en uno de los principales problemas que afecta a las personas de la tercera edad. El Observatorio estatal de la soledad no deseada (SoledadES), de la Fundación Once, publicó el septiembre pasado que la soledad no deseada aumenta en la población de más de 65 años, llegando al 20% en los mayores de 75.

Además, el médico hace una distinción clara entre estar solo y sentirse solo: "La soledad es un sentimiento muy negativo que te hace sufrir" y, como consecuencia, llega la depresión. Esta es una enfermedad mental que "te quita la esperanza y, una vez pierdes la esperanza, empiezas a perder la ilusión por vivir".

Consejos para llevar una buena vejez

Es por eso que Rojas ofrece algunos consejos, por si alguna persona en etapa de jubilación está sufriendo esta problemática. El psiquiatra defiende que "hablar solo es muy sano, y hablar con otras personas es bueno para la salud física, social y mental".

Además, envejecer no significa que no se pueda seguir disfrutando de los pequeños placeres cotidianos, como tomar un café o una cerveza con los amigos, uno de los muchos estigmas que aún están arraigados en el pensamiento colectivo.

El psiquiatra insiste en la importancia de tener metas y objetivos para mantenerse activo y con un propósito. No es necesario que sean extraordinarias, basta con buscar actividades que le generen interés a la persona, como aprender música, salir con los amigos o hacer ejercicio.

Pero uno de los consejos que más destaca Rojas es mantener siempre el sentido del humor. Es una herramienta fundamental para afrontar la vida, especialmente la vejez. "Te añade años de vida", asegura, ya que ayuda a relativizar los problemas y aumentar el bienestar.

Desmintiendo mitos sobre el edadismo

Luis Rojas también dedica una parte del pódcast a desmentir mitos sobre la vejez, como puede ser el malestar físico. El médico nombra la "profecía autocumplida" a la creencia de que los síntomas que a una edad joven no son habituales, en el envejecimiento sí lo son. Hay problemas de salud que sí tienen solución a pesar de la edad, como la ausencia de disfrute y placer sexual.

Otro aspecto es la tendencia a asumir que la vejez implica necesariamente una pérdida grave de las capacidades cognitivas. El doctor Rojas reconoce que es normal que, con la edad, haya ciertos fallos de memoria inmediata; sin embargo, esto no se debe confundir con enfermedades graves: "La demencia afecta a una minoría".

La "juventud eterna"

Intentar evitar el envejecimiento es imposible. La idea de la "juventud eterna" es una contradicción, ya que hacerse mayor es parte del proceso natural de la vida. Además, la vejez va acompañada de conocimiento: "La experiencia te da la oportunidad de compartir soluciones, y eso te hace sentir muy bien", reflexiona Rojas.

La vejez también es para reflexionar y planificar la muerte, una realidad "irremediable por los genes". Luis Rojas defiende la importancia de asegurarse de que uno muere "de la mejor forma que pueda morir".