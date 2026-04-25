Retrasar la jubilación puede suponer un ingreso adicional de hasta 13.500 euros para algunos trabajadores

Uno de los puntos clave del sistema de pensiones, que no muchos conocen, es que ofrece ciertos incentivos económicos a los beneficiarios. De esta forma, se da la posibilidad de aumentar la cantidad recibida en las prestaciones, como es el caso de la pensión de jubilación.

Jubilación demorada: cómo se puede cobrar

En pocas palabras, si el trabajador decide retrasar uno o dos años su jubilación, podría aumentar su prestación e incluso obtener 13.000 euros extra en algunos casos. Estos es lo que se llama jubilación demorada, una modalidad de jubilación que permite seguir trabajando de forma voluntaria a las personas que ya han alcanzado la edad legal para retirarse.

De esta forma, la Seguridad Social establece tres métodos diferentes para cobrar este incentivo, destinados a quienes eligen retrasar su jubilación:

Aumento directo del 4% sobre la pensión , aplicable por cada año extra que se haya trabajado. Básicamente, si la jubilación se retrasa dos años, el incremento alcanzaría el 8% con un efecto permanente en la prestación, aumentando así los ingresos mensuales recibidos

, aplicable que se haya trabajado. Básicamente, si la jubilación se retrasa dos años, el incremento alcanzaría el 8% con un efecto permanente en la prestación, aumentando así los ingresos mensuales recibidos Pago único del incentivo , en función de la base de cotización y la carrera laboral. De esta forma, el trabajador puede recibir un cheque que le otorgue unos ingresos entre los 12.000 y 13.500 euros , aunque todo depende del caso específico. Generalmente, quienes han tenido salarios altos o cotizaciones elevadas suelen llegar a estos rangos

, en función de la base de cotización y la carrera laboral. De esta forma, el trabajador puede recibir un cheque que le otorgue unos ingresos , aunque todo depende del caso específico. Generalmente, quienes han tenido salarios altos o cotizaciones elevadas suelen llegar a estos rangos Fórmula mixta entre pago único e incremento mensual. Esta modalidad permite adaptar el cobro a las necesidades de cada persona, aunque no todos pueden solicitarla. De hecho, será necesario haber alcanzado la edad legal de jubilación y decidir seguir trabajando de forma voluntaria. A partir de ahí, no existe un límite de años adicionales

La importancia de saber cómo actuar

Las medidas impuestas por la Seguridad Social suelen enfocarse en el retraso de la edad de jubilación, como una manera de aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, así como fomentar la continuidad laboral en los trabajadores. Por ello, a cambio de esta demora en la jubilación, se permite obtener beneficios económicos.

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Como ya hemos mencionado anteriormente, el trabajador debe saber actuar de forma adecuada, aprovechando al máximo los incentivos que establece la normativa. En todo caso, dichos beneficios se pueden convertir en una realidad para muchos, sobre todo según cómo se haya desarrollado la situación laboral de cada persona.