La Seguridad Social devolverá dinero a varios jubilados tras detectar un error en sus pensiones

La Seguridad Social ha reconocido un error en el cálculo de algunas pensiones de jubilación anticipada aplicado desde enero de 2026. El fallo, advertido por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha provocado que determinados jubilados hayan cobrado menos de lo que les correspondía. Ahora, el organismo público revisará de oficio estos expedientes y abonará los atrasos sin necesidad de que los afectados presenten reclamación.

El problema no es generalizado. Se limita a un grupo concreto, el de las personas que accedieron a la jubilación anticipada voluntaria en 2026, especialmente con bases de cotización altas o pensiones cercanas al máximo. En estos casos, se aplicaron coeficientes reductores más elevados de los que correspondían legalmente, lo que redujo indebidamente la cuantía mensual.

La normativa vigente establece un régimen transitorio hasta 2033 para aplicar de forma progresiva los coeficientes reductores en la jubilación anticipada. Sin embargo, en algunos expedientes se habrían utilizado valores más altos –los previstos para el final de ese periodo– en lugar de los que correspondían en 2026.

Este desajuste técnico ha tenido un impacto directo en la pensión inicial, con recortes superiores a los previstos por ley, con efectos acumulados mes a mes desde el momento de la jubilación.

Devolución automática de los atrasos

La Seguridad Social ya ha iniciado el proceso de corrección. Según las fuentes consultadas, la revisión se hará de manera automática, recalculando la pensión y abonando la diferencia generada desde el 1 de enero de 2026.

Esto implica dos cambios para los afectados. En primer lugar, el cobro de atrasos por las cantidades percibidas de menos. Y luego, la actualización de la pensión mensual al importe correcto.

La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda, aun así, comprobar la resolución de jubilación y la cuantía aplicada, por si fuera necesario presentar una reclamación en caso de no recibir la corrección.

A quién afecta realmente

El alcance del ajuste es limitado. No afecta al conjunto de pensionistas, sino a quienes cumplen estas condiciones:

Jubilación anticipada voluntaria en 2026 .

. Aplicación de coeficientes reductores .

. Pensiones medias-altas o altas.

Quedan fuera, por tanto, la mayoría de jubilaciones ordinarias o anticipadas de años anteriores.

Un ajuste técnico, no un cambio general

Más que una medida nueva, se trata de una corrección administrativa para aplicar correctamente la normativa vigente. El caso pone el foco en la complejidad del sistema de cálculo de pensiones y en la importancia de revisar las resoluciones iniciales.

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Para los afectados, al menos, la consecuencia será positiva y recuperarán el dinero no percibido y verán ajustada su pensión al alza. Para el resto, no supone ningún cambio en su situación actual.