Confirman 21 meses de cárcel para el gerente de una empresa que obligó a un trabajador a bajar a un aljibe de 8 metros atado con una cuerda al cinturón

Una grave negligencia. Esto es lo que ha confirmado la Audiencia de Baleares en una sentencia en la que impone una condena de 21 meses de prisión para el gerente de una empresa que ordenó a un empleado sin contrato bajar a un aljibe de 8 metros de profundidad sin los medios adecuados y que resultó herido.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) en un comunicado y recoge EFE, el gerente también deberá pagar una multa de 2.710 euros y una indemnización de 5.094,54 euros al empleado.

Medios precarios: escalera enrollable y cuerdas atadas a los cinturones

Tal y como recoge el texto, el gerente instó al trabajador, que no tenía contrato, a descender al depósito mientras otro empleado grababa la maniobra, ausentándose el responsable del lugar pese a que su presencia era obligatoria por ser un espacio confinado.

La operación se realizó con medios precarios: una escalera enrollable sin fijación y una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses.

Durante el proceso, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a hacerlo de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, el trabajador sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador.

La sentencia concluye que el encausado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando un riesgo grave para la vida e integridad física de los trabajadores al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas.