José Ramón López, asesor fiscal, alerta de un error irreversible en la declaración de la renta: "No la cagues con esto"

Cada campaña de la renta deja miles de errores… pero hay uno que destaca por encima del resto. No por ser el más frecuente, sino por ser el más peligroso: no tiene solución una vez pasa el plazo. El asesor fiscal José Ramón López lanza un aviso claro a los contribuyentes para evitar un fallo que puede costar dinero.

“Sólo hay un error al hacer la declaración de la renta que es irreversible”, advierte. Y no tiene que ver con olvidos o datos mal introducidos, sino con una decisión clave que muchos toman sin entender del todo sus consecuencias.

Ya es oficial: nueva deducción de 340 euros para rentas bajas / Eva Abril

El error que no se puede cambiar después

El problema está en elegir entre hacer la declaración de forma conjunta o individual. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es en absoluto. “No se puede rectificar una declaración cambiando de individual a conjunta o de conjunta a individual”, explica López. Es decir, una vez presentada, esa decisión queda fijada.

Este punto es especialmente relevante porque muchos contribuyentes no comparan ambas opciones antes de enviar la declaración. Y ahí es donde llegan los problemas.

El gran mito sobre la declaración conjunta

Uno de los errores más extendidos es pensar que la declaración conjunta solo se puede hacer en pareja y, además, estando casados. Pero no es así. “La declaración conjunta, de hecho, cuando más a cuenta suele salir es cuando la haces con tu hijo o con tu hija”, señala el asesor.

Esto abre una vía que muchos desconocen y que puede cambiar por completo el resultado final de la renta.

Quién puede hacer la renta conjunta con un hijo

No todos los casos permiten esta opción, pero sí más de los que se cree. Según explica López, pueden hacerlo:

Padres o madres que convivan con su hijo

En caso de separación, quien tenga la custodia

Si la custodia es compartida, uno de los dos, previo acuerdo

Además, hay un detalle clave al rellenar la declaración: marcar correctamente que el hijo forma parte de la unidad familiar. Ese paso es el que habilita la opción de tributación conjunta.

Por qué puede salir más rentable

Aunque hacer la renta conjunta con hijos no siempre implica una deducción directa, sí puede abrir la puerta a ventajas importantes.

“Lo que hace es ampliar muchísimo los límites para aplicar deducciones”, explica López. Y eso puede marcar la diferencia.

El asesor pone un ejemplo claro: en formato individual, una persona puede quedar fuera de una deducción por superar el límite de ingresos. Sin embargo, al hacerla conjunta con su hijo, ese límite cambia y permite aplicar beneficios fiscales.

“En este caso se aplica una deducción de 600 euros”, detalla, lo que puede convertir una declaración poco favorable en una mucho más ventajosa.

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

La clave: comparar antes de presentar

El mensaje final del experto es claro: no hay una única opción válida para todos. Lo importante es analizar cada caso antes de tomar la decisión. “Hay que saber cómo aplicarlo bien en cada caso para no liarla”, concluye.

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Porque en la renta, a diferencia de otros errores, este no se puede corregir después. Y cuando el plazo termina, ya es demasiado tarde para cambiar de idea.