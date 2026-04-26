Las estafas por Bizum se perfeccionan: así engañan para vaciar cuentas en segundos

Las estafas por Bizum siguen creciendo como una de las formas de fraude más habituales en el entorno digital. La facilidad para enviar dinero al instante, una de las grandes ventajas de esta herramienta, también se ha convertido en un punto débil cuando los delincuentes usan mensajes falsos, prisas y engaños para conseguir que la víctima acepte una operación sin revisar bien lo que está haciendo.

Bizum se ha instalado en la vida diaria de millones de usuarios en España. Sirve para pagar una cena, devolver dinero a un amigo o hacer compras entre particulares. Las estafas por Bizum no suelen depender de complicados ataques informáticos, sino de algo mucho más sencillo: hacer creer a una persona que está recibiendo dinero cuando, en realidad, lo está enviando.

El “Bizum inverso”, el engaño más repetido

Una de las modalidades más conocidas es el llamado Bizum inverso. El fraude suele comenzar en plataformas de compraventa. Un supuesto comprador contacta con una persona interesada en vender un producto y le dice que quiere pagar por Bizum. Hasta ahí, todo parece normal.

El problema llega cuando el vendedor recibe una notificación en el móvil. En lugar de un ingreso, lo que aparece es una solicitud de dinero. Si la víctima no lee bien el aviso y pulsa aceptar, el dinero sale de su cuenta y termina en manos del estafador. Esta es una de las estafas por Bizum más peligrosas porque se aprovecha de la confianza y de la rapidez con la que muchas personas aceptan notificaciones bancarias.

Otra fórmula frecuente es la falsa devolución. La víctima recibe un mensaje en el que alguien asegura haber enviado dinero por error y pide que se le devuelva. En algunos casos, incluso puede llegar antes un ingreso sospechoso desde una cuenta comprometida. Por eso, los expertos recomiendan no actuar con prisa y contactar con el banco antes de devolver cualquier cantidad no solicitada.

La clave está en leer antes de aceptar

Uno de los datos más importantes que deben conocer los usuarios es que recibir dinero por Bizum no requiere confirmación. Cuando alguien envía un Bizum real, el importe entra directamente en la cuenta. Si la aplicación pide aceptar una operación, probablemente se trata de una solicitud de pago, no de un ingreso.

Para evitar las estafas por Bizum, conviene revisar con calma cada notificación, comprobar el número de teléfono, desconfiar de desconocidos y no ceder ante mensajes que insisten en hacer la operación “urgente”. La presión es una de las herramientas más usadas por los delincuentes.

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En caso de caer en una de estas estafas por Bizum, es importante avisar cuanto antes al banco, guardar capturas de pantalla, conservar los números implicados y denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Estos pasos pueden ayudar a bloquear movimientos, aportar pruebas y facilitar la investigación.