Los mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana pueden ahorrar con estas deducciones

La campaña de la Renta vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para muchos pensionistas y familias: qué gastos se pueden incluir para pagar menos.

En la Comunidad Valenciana, los mayores de 65 años cuentan con varias ventajas autonómicas que pueden ayudar a rebajar la factura fiscal, especialmente en casos de discapacidad, cuidado de ascendientes, salud o práctica deportiva.

Aunque muchas personas revisan el borrador con rapidez, conviene detenerse en el apartado autonómico. No todas las comunidades aplican las mismas medidas y, por eso, vivir en la Comunidad Valenciana puede marcar diferencias en la declaración. Estas ayudas no son automáticas en todos los casos: hay que cumplir requisitos de edad, renta, convivencia o grado de discapacidad, según cada situación.

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Qué pueden aplicar los mayores de 65 años en la Comunidad Valenciana

Una de las medidas más directas está dirigida a contribuyentes con discapacidad. En la Comunidad Valenciana, las personas de 65 años o más con un grado de discapacidad igual o superior al 33% pueden aplicar una rebaja de 197 euros en la declaración, siempre que cumplan las condiciones exigidas por la normativa autonómica.

También existe una ayuda fiscal de 197 euros por cada ascendiente en línea directa, ya sea por consanguinidad, afinidad o adopción, que sea mayor de 75 años. Además, puede aplicarse cuando el ascendiente tiene más de 65 años y cuenta con la consideración de persona con discapacidad.

Este punto puede interesar especialmente a familias que conviven con padres, madres, suegros u otros familiares mayores. Sin embargo, no basta con tener un familiar de edad avanzada a cargo. Para poder aplicarlo en la Renta, deben cumplirse los requisitos relacionados con la convivencia y con los ingresos del ascendiente.

Cuidar a personas mayores también cuenta en la Renta

La Comunidad Valenciana incluye otra ventaja para quienes contratan de forma indefinida a una persona afiliada al Sistema Especial de Empleados de Hogar. Esta medida está pensada para el cuidado de ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 años con discapacidad elevada.

En estos casos, el contribuyente puede aplicar el 50% de las cuotas pagadas a la Seguridad Social, con un límite de 330 euros cuando tiene a su cargo un ascendiente. Si se trata de dos o más ascendientes, el máximo sube hasta 550 euros.

Esta medida puede ser importante para hogares donde el cuidado diario de una persona mayor requiere ayuda externa. En muchos casos, estos gastos suponen una carga económica elevada, por lo que revisar si pueden incluirse en la declaración puede evitar perder un beneficio fiscal.

Salud y deporte: dos gastos que también pueden ayudar

Otro bloque destacado en la Comunidad Valenciana está relacionado con la salud. Se pueden incluir determinados gastos por tratamientos y cuidados de personas con enfermedades crónicas de alta complejidad, enfermedades raras, daño cerebral adquirido o alzhéimer. El límite general puede llegar a 100 euros, y en familias numerosas o monoparentales puede alcanzar los 150 euros.

También se contempla el 30% de los gastos vinculados a salud bucodental no estética, atención relacionada con salud mental, lentes graduadas, lentillas y soluciones de mantenimiento, con los límites establecidos en cada caso.

Además, la práctica deportiva tiene un papel propio. La ventaja general es del 30% de las cantidades pagadas por deporte y actividades saludables. Pero en los mayores de 65 años sube al 50%, y en los mayores de 75 años puede alcanzar el 100%, con un máximo anual de 150 euros.

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Antes de confirmar el borrador de la Renta, los contribuyentes de la Comunidad Valenciana deben revisar si han tenido gastos de salud, deporte, cuidado de ascendientes o situaciones de discapacidad durante el ejercicio. Estos datos pueden influir en el resultado final del IRPF y cambiar la cantidad a pagar o devolver.