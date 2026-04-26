Renta 2025: lo que más puede cambiar tu declaración este año no está en el borrador.

La campaña de la Renta 2025 arranca este martes 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. La Agencia Tributaria permite además la asistencia telefónica desde el 6 de mayo y la atención presencial en oficinas a partir del 1 de junio, siempre con cita previa. Sobre el papel, parece una campaña más. En la práctica, llega con varios cambios que pueden hacer que muchos contribuyentes tengan que revisar dos veces su declaración.

Uno de los movimientos más llamativos está en las rentas altas del ahorro. Desde 2025, la parte de la base liquidable del ahorro que supere los 300.000 euros pasa a tributar al 30%, frente al 28% anterior. Es un cambio muy concreto, pero marca una de las principales novedades fiscales de esta campaña y afecta de lleno a quienes obtienen grandes ganancias por dividendos, intereses o ventas de activos.

También cambia el foco sobre las rentas salariales más bajas. Gestha destaca la nueva deducción pensada para evitar tributación a quienes cobran el nuevo salario mínimo interprofesional, fijado en 16.576 euros anuales, y para aliviar la carga fiscal de quienes ingresan hasta 18.276 euros, siempre que no tengan otras rentas no exentas superiores a 6.500 euros. Es una de esas medidas que puede pasar desapercibida, pero que afecta directamente a miles de trabajadores.

Criptomonedas, alquileres turísticos y ventas de segunda mano

Otra de las claves de esta campaña está en lo que Hacienda ya sabe. La Agencia Tributaria dispone este año de más información sobre criptomonedas, ventas de segunda mano en plataformas digitales y alquileres turísticos. En el caso de portales como Wallapop, Vinted, eBay o Milanuncios, la información se comunica cuando se superan 30 operaciones al año o los 2.000 euros. Y en cripto, la AEAT cuenta con datos sobre saldos, adquisiciones, transmisiones y permutas, a lo que se suma la obligación informativa de monedas virtuales en el extranjero para determinados importes.

Una billetera electrónica "fría" de criptomonedas. / INFORMACIÓN

Eso convierte esta campaña en una de las más vigiladas para quienes se mueven en la economía digital. Ya no se trata solo de grandes patrimonios o de perfiles empresariales. También entra en juego quien vende de forma habitual ropa usada, tecnología o artículos de segunda mano, quien alquila una vivienda por días o quien opera con criptoactivos creyendo que su actividad queda fuera del radar fiscal.

La vivienda vuelve a ser otro de los grandes terrenos a revisar. Los alquileres turísticos están especialmente bajo control porque Hacienda recibe datos sobre días arrendados, comisiones y cantidades retenidas por las plataformas. En paralelo, para el alquiler de vivienda habitual siguen existiendo reducciones que pueden alcanzar el 90% del rendimiento neto en zonas tensionadas si el propietario baja el precio un 5%.

Exención

Hay además dos asuntos especialmente sensibles que pueden afectar a muchos contribuyentes. Por un lado, las ayudas concedidas por daños personales y materiales derivados de la DANA y de los incendios forestales de junio a agosto de 2025 quedan exentas. Por otro, los mutualistas que tengan derecho a devolución verán en Renta Web un aviso con enlace directo al formulario habilitado por la AEAT para tramitarla.

En los límites para declarar apenas hay sorpresa, pero sí conviene no confundirse. Se mantienen los umbrales de 15.876 euros anuales con cualquier número de pagadores o de 22.000 euros si los pagos del resto de pagadores no superan 1.500 euros. Gestha recuerda además que la subida a 2.500 euros para el segundo pagador se anunció, pero fue derogada. Y como novedad, quienes cobran prestación por desempleo no estarán obligados a declarar si no superan los límites generales.

Donde mucha gente sigue perdiendo dinero está en las deducciones. Gestha insiste en que las autonómicas siguen siendo las grandes desconocidas y que no suelen aparecer correctamente en muchos borradores. A eso se suman otros incentivos que conviene revisar, como el aumento de la deducción por donativos al 80% para los primeros 250 euros y al 40% para el resto, la deducción del 50% por inversión en nuevas empresas o la prórroga del 15% por compra de vehículos eléctricos enchufables y puntos de recarga.

En resumen, la gran novedad de la Renta 2025 no es una sola medida, sino el cambio de ambiente. Más información en manos de Hacienda, más cruces de datos y más detalles que pueden dejar fuera deducciones o hacer saltar avisos si el contribuyente se limita a aceptar el borrador sin revisarlo. Y ahí está el verdadero riesgo de esta campaña: pensar que todo sigue igual cuando, en realidad, hay varias casillas que este año pesan bastante más.