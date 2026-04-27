Adiós a las tarjetas de crédito: a partir de esta fecha podrás pagar con Bizum en las tiendas

Bizum es una de las formas de pago más habituales entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Lo que empezó como una herramienta para enviar pequeñas cantidades de dinero al instante se ha integrado en escenas cotidianas: pagar una cena a medias, devolver una entrada, ajustar cuentas después de un viaje o participar en un regalo común sin tener que manejar efectivo.

Su éxito se explica por la sencillez. Basta con tener el número de teléfono de la otra persona, entrar en la aplicación del banco y confirmar la operación. Esa facilidad ha hecho que millones de usuarios lo utilicen casi como una extensión natural de su cuenta corriente. Según los datos publicados por Bizum, la plataforma ya supera los 29,5 millones de usuarios activosy acumula más de 4.210 millones de transacciones realizadas.

Pagar con Bizum en tiendas

Ahora la gran novedad está en el comercio físico. A partir del 18 de mayo de 2026, Bizum comenzará a permitir pagos presenciales en tiendas de España, aunque el despliegue será gradual y no todos los clientes podrán usarlo desde el primer día. En la fase inicial, el servicio estará disponible para usuarios de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, mientras que el resto de entidades financieras se irán incorporando durante los meses siguientes.

Pagar con Bizum en las tiendas será posible dentro de poco / ARCHIVO

¿Cómo pagar con Bizum?

El sistema funcionará de una forma parecida al pago móvil actual, pero sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito o débito como soporte principal. El usuario podrá operar desde la aplicación de su banco o mediante Bizum Pay, una cartera digital específica que la plataforma ha puesto en marcha para esta nueva etapa. La compra se completará acercando el móvil al datáfono del comercio mediante tecnología NFC, la misma que ya se utiliza en los pagos sin contacto.

La diferencia de fondo está en el recorrido del dinero. En lugar de pasar por los circuitos tradicionales de tarjetas, el pago se realizará como una transferencia inmediata de cuenta a cuenta, asociada al número de teléfono del usuario.

Más rápido que pagar con tarjeta

Para los establecimientos, una de las principales ventajas será la rapidez en el cobro. A diferencia de los pagos con tarjeta, en los que puede haber tiempos de liquidación, Bizum plantea un ingreso prácticamente inmediato para el comercio. Esto puede mejorar la liquidez de pequeños negocios, bares, restaurantes o tiendas con mucho volumen de operaciones diarias. El servicio, eso sí, tendrá coste para los establecimientos: las comisiones dependerán de cada entidad.

El salto a las tiendas físicas no significa que Bizum parta de cero en el ámbito comercial. La plataforma ya permite pagar en comercios online: el comprador selecciona Bizum como método de pago, introduce su número de teléfono y valida la operación desde su banco. En su propia web, Bizum explica que este modelo ya está presente en miles de comercios digitales.

También existen pagos presenciales con QR, especialmente conocidos por su uso en Loterías y Apuestas del Estado. En ese caso, el usuario genera un código QR desde la aplicación bancaria o desde la app de Bizum, el establecimiento lo escanea y la operación se valida en el móvil.

A esas fórmulas se suma el pago mediante enlace o solicitud al número de teléfono. El comercio introduce el importe, genera una petición de pago y el cliente recibe una notificación para autorizarla desde su app bancaria. Este sistema ya se utiliza en algunos entornos presenciales y digitales, pero la llegada del pago NFC al datáfono supone un cambio de escala: ya no hará falta escanear un código ni introducir el teléfono en cada compra, sino aproximar el móvil al terminal como si se tratara de una tarjeta contactless.

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La posibilidad de pagar incluso sin conexión a internet figura entre las novedades más llamativas asociadas a Bizum Pay. La aplicación funcionará como una cartera digital para operar con Bizum desde el móvil y competir en el terreno donde hasta ahora dominaban Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y las tarjetas bancarias tradicionales. El cambio no elimina de golpe las tarjetas, pero sí abre una alternativa española para pagar en tiendas, supermercados, cafeterías o grandes superficies con un gesto ya familiar: sacar el móvil, acercarlo al datáfono y confirmar la compra.