Desmontando a la OCU: su postura frente a Bitcoin está sesgada

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido hoy un nuevo comunicado desaconsejando invertir en Bitcoin y advierte de que hacerlo a través del banco no es más seguro. Su publicación parte de una base sólida: Bitcoin sigue siendo un activo muy volátil, y comprarlo a través de una entidad bancaria no elimina el riesgo de mercado.

También es correcto cuando advierte de que MiCA, la regulación europea de criptoactivos, no convierte a Bitcoin en un producto garantizado ni lo mete bajo un paraguas equivalente al de un depósito bancario. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) recuerda, de hecho, que los libros blancos de criptoactivos en su registro no han sido revisados ni aprobados por ninguna autoridad competente de la UE, y la responsabilidad de su contenido recae en el oferente o emisor. Por su parte, el Banco de España explica que el FGD protege depósitos en dinero y ciertos valores en caso de problemas de la entidad, mientras que la CNMV subraya que el FOGAIN no cubre las pérdidas de valor derivadas del funcionamiento de los mercados. En esa parte, la OCU no exagera: invertir en Bitcoin no equivale a tener un depósito protegido, aunque la compra se haga desde la app de un banco.

Hasta ahí, el comunicado es bastante difícil de discutir. El problema empieza cuando convierte una advertencia válida en una conclusión demasiado cerrada: “desaconsejar” Bitcoin en bloque para el pequeño ahorrador puede ser razonable si se habla de perfiles conservadores o de quien busca preservar capital, pero se vuelve más discutible si se presenta como un juicio general sobre el activo. Ahí la OCU ya no está haciendo solo pedagogía de riesgo: está tomando una posición de fondo bastante más normativa.

Donde la OCU acierta

La OCU acierta en tres cosas principales. La primera, que Bitcoin no es ahorro garantizado. Quien compra BTC asume riesgo de precio completo. La segunda, que el banco no “amortigua” las caídas: puede hacer más cómoda la compra, pero no cambia la naturaleza del activo. Y la tercera, que el coste real de entrada puede ser peor de lo que parece si el cliente solo mira la comisión visible y no el precio de ejecución o el diferencial compra-venta. Esa advertencia es especialmente pertinente en productos distribuidos en banca minorista, donde la facilidad de uso puede llevar a creer que el producto es más sencillo o más seguro de lo que realmente es.

También es verdad que la palabra “custodia” no significa lo mismo en todos los casos. En cripto, uno de los riesgos más importantes no es solo que baje el precio, sino cómo y dónde se guardan los activos. Y ahí la banca puede ofrecer una experiencia operativa más controlada, pero también más cerrada, con menos capacidad para retirar a una wallet propia o usar el activo fuera del entorno del intermediario. En eso el comunicado señala bien una diferencia real entre la experiencia “cripto nativa” y la experiencia “cripto empaquetada” por una entidad financiera.

Donde el comunicado es parcial

La primera parcialidad está en el marco temporal que elige. Decir que Bitcoin ha subido desde 68.000 a 78.000 dólares en el mes, pero que frente a principios de año la ganancia es “nula o incluso negativa”, puede ser cierto según el punto exacto de comparación, pero no demuestra gran cosa por sí solo. Elegir el “año en curso” como referencia para desactivar una subida reciente es tan selectivo como elegir solo la subida mensual para vender euforia. Es un recorte temporal útil para el argumento, pero no especialmente neutral. Un activo volátil puede ofrecer una foto mala a tres meses y muy distinta a dos o cuatro años; por eso usar solo un corte corto para concluir que “no compensa” tiene algo de sesgo de encuadre.

En el siguiente gráfico se puede ver la perspectiva completa con la evolución de su precio desde su nacimiento hasta hoy:

La evolución histórica del precio de Bitcoin, / CoinMarketCap

La segunda parcialidad es que la OCU mezcla dos debates: el de si Bitcoin es adecuado para un pequeño ahorrador y el de si comprarlo en un banco es más seguro. Sobre lo segundo, la respuesta correcta no es un “no” tan rotundo, sino un “depende de qué entiendas por seguro”. Si hablamos de seguridad económica del activo, la OCU tiene razón: el banco no te protege de una caída del precio. Pero si hablamos de seguridad operativa, cumplimiento normativo, atención al cliente, prevención de errores de usuario o custodia profesional, en muchos casos sí puede haber más protección práctica que en plataformas opacas o mal supervisadas. Decir simplemente que “no es más seguro” borra ese matiz y puede inducir a pensar que da lo mismo comprar en cualquier sitio, cuando no da lo mismo.

La tercera parcialidad está en el lenguaje de “poco de valor refugio y mucho de riesgo”. Como descripción prudente, se entiende. Como análisis fino, es más discutible. Bitcoin no funciona como refugio clásico al estilo de un bono soberano corto o de un depósito, eso está claro. Pero tampoco se puede despachar solo como un activo puramente caprichoso. En mercado, Bitcoin ha ido ganando para muchos inversores un papel híbrido: más próximo a un activo escaso y especulativo de alto beta (se comporta muchas veces como un activo de riesgo que tiende a dispararse cuando vuelve el optimismo y a sufrir con más fuerza cuando el mercado se pone nervioso) que a un medio de pago diario, y a veces tratado como una reserva alternativa de riesgo alto. Eso no lo vuelve refugio en sentido estricto, pero tampoco hace justicia reducirlo a una especie de casino sin tesis de inversión. El comunicado evita ese matiz y opta por una lectura muy binaria.

MiCA no garantiza, pero tampoco es irrelevante

Otro punto donde la OCU es correcta pero algo incompleta es el tratamiento de MiCA. Tiene razón al decir que MiCA no garantiza el valor de Bitcoin. No existe un “seguro público” contra caídas. Pero presentar MiCA casi solo como un recordatorio de que nada está garantizado deja fuera un hecho importante: sí cambia el marco de información, autorización y supervisión de los proveedores. No convierte a Bitcoin en seguro, pero sí puede reducir parte del riesgo de operar con actores desordenados o directamente incumplidores. Es una mejora de mercado, no una red de salvamento. Y esa diferencia importa.

El gran acierto de la OCU… y su límite

La mejor parte del comunicado es probablemente la más sobria: si alguien decide entrar en cripto, debería hacerlo solo con una cantidad que pueda permitirse perder. Esa es una regla prudencial sensata para la mayoría de minoristas y vale especialmente para un activo como Bitcoin. Pero incluso ahí hay que afinar. No todo inversor minorista que compra Bitcoin lo hace con la misma tesis: no es igual quien mete sus ahorros de emergencia buscando “rentabilidad fácil” que quien asigna un porcentaje pequeño y consciente de una cartera diversificada de riesgo.

La OCU habla como organización de consumidores, no como gestora de patrimonios, y eso explica su tono defensivo. Pero precisamente por eso su análisis, siendo útil, tiende a tratar a todo pequeño ahorrador como si fuera un perfil conservador o desinformado. Y ahí pierde precisión.

El comunicado de la OCU, por tanto, es sólido como advertencia, pero parcial como análisis completo: no se equivoca en lo principal, pero sí se queda corta en matices. Y en cripto, precisamente, los matices importan mucho.