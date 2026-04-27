Cuando nos dijeron que ahorrar era dejar de gastar olvidaron mencionar el detalle de que cada vez es más caro simplemente vivir

Nos enseñaron a pensar el ahorro como una cuestión de disciplina. El mensaje era sencillo, casi insultantemente sencillo: quien ahorra es responsable; quien no ahorra, seguramente gasta mal. Se convirtió en una especie de catecismo económico de andar por casa. Haz café en casa. No cenes fuera. Compara precios. Cancela suscripciones. Evita “pequeños lujos”. Y, si aun así no llegas a fin de mes o no consigues guardar nada, el problema parecía seguir siendo tuyo.

El fallo de esa idea es que parte de un mundo que cada vez se parece menos al real.

Porque una cosa es recortar gasto prescindible y otra muy distinta intentar hacer magia con un presupuesto tragado por lo básico. El alquiler o la hipoteca, la cesta de la compra, la luz, el gas, el transporte, los seguros, el colegio, los medicamentos, el móvil, internet... Es decir: la infraestructura mínima de una vida normal. No una vida de excesos. No una vida de lujo. Una vida corriente.

Ahí está el detalle que tantas veces se omite. No es que la gente haya dejado de querer ahorrar. Es que, para mucha gente, antes de empezar a gastar ya ha empezado a perder. El sueldo entra por una puerta y los costes fijos salen por la otra con una velocidad que hace casi obscena cierta pedagogía del “apriétate el cinturón”.

El ahorro como mandato moral

Durante mucho tiempo, ahorrar no se presentó sólo como una buena práctica financiera, sino como una virtud. El ahorrador era prudente, maduro, previsor. El que no conseguía guardar dinero quedaba retratado casi siempre bajo sospecha: algo habría hecho mal, algo habría comprado de más, algo habría gestionado peor que otros.

Esa mirada tiene una ventaja para quien la formula: tranquiliza. Si el problema es individual, no hace falta discutir demasiado sobre salarios, vivienda, energía o precariedad. Basta con repartir consejos. El ahorro se convierte así en una cuestión de voluntad, no de estructura.

La cesta de la compra cada vez es más cara. / INFORMACIÓN

Pero esa lectura tiene cada vez menos encaje con lo que vive buena parte de la población. Cuando el coste de lo imprescindible crece más deprisa que la capacidad real de muchas familias para absorberlo, el margen desaparece. Y cuando desaparece el margen, el ahorro deja de ser un hábito para convertirse en un privilegio.

Lo que antes era gasto, hoy es coste de acceso

Hay otra trampa en el discurso clásico sobre el ahorro: sigue tratando como opcional lo que hace tiempo dejó de serlo.

Antes uno podía pensar en ciertos pagos como añadidos. Hoy muchos son directamente peaje de entrada a la vida ordinaria. No se trata sólo de tener un techo, sino de poder vivir en un sitio que no te expulse a dos horas del trabajo. No se trata solo de comer, sino de hacerlo sin convertir cada visita al supermercado en una negociación con la ansiedad. No se trata sólo de moverse, sino de llegar. No se trata sólo de calefacción o aire acondicionado, sino de no enfermar en casa.

El ahorro ya no aparece como acumulación, sino como resistencia

La gran mentira del discurso simplón sobre el ahorro es esta: sigue hablando de “gastar” cuando una parte enorme de la población ya sólo está pagando por mantenerse a flote.

Y eso cambia radicalmente el tono de la conversación. Porque no es lo mismo decirle a alguien que modere sus excesos que decirle, en la práctica, que renuncie a su escaso confort, a su descanso o a cualquier pequeño alivio para compensar el encarecimiento de lo básico.

La culpabilización del café y otras coartadas

Pocas cosas retratan mejor esta lógica que la obsesión contemporánea con los pequeños consumos. El café, la comida a domicilio, una escapada, una plataforma, un par de zapatillas, una cena fuera. Se señalan una y otra vez como si fueran el origen del problema, cuando en realidad muchas veces sólo son su válvula de escape.

No porque no sumen. Claro que suman. Pero convertirlos en el centro del debate sirve para no mirar donde de verdad aprieta: los grandes gastos fijos, los precios de acceso a la vivienda, la inseguridad laboral, la imposibilidad de construir colchón cuando cualquier imprevisto desmonta el mes.

El café no se ha convertido en enemigo porque arruine a nadie, sino porque es más fácil moralizar sobre un café que discutir por qué tanta gente trabaja y, aun así, no consigue vivir con holgura.

Ahorrar ya no significa lo mismo

También habría que revisar qué entendemos por ahorrar. Durante años se pensó como la diferencia saludable entre lo que entra y lo que sale. Hoy, para mucha gente, ahorrar significa algo mucho más modesto y más triste: llegar al final del mes sin haber tenido que endeudarse, no tocar la cuenta para una urgencia, no retrasar un recibo, no vaciar lo poco que había guardado para una avería o una visita al dentista.

Es decir, el ahorro ya no aparece como acumulación, sino como resistencia.

Un hombre revisa sus facturas y recibos. / S. GARCÍA

Y eso tiene un efecto psicológico muy potente. Porque cuando vivir se encarece de forma constante, el dinero deja de ser una herramienta de proyecto y se convierte en una herramienta de contención. Ya no organiza futuro, apenas defiende presente. No ayuda a construir, ayuda a no caer.

Una conversación que necesita menos sermón y más realidad

Todo esto no significa que la organización financiera no importe. Importa, y mucho. Gastar sin control puede empeorar cualquier situación. Pero reducir el problema del ahorro a una cuestión de autocontrol individual es una forma elegante de no nombrar el problema completo.

Lo que se ha vuelto más caro no es sólo comprar cosas. Se ha vuelto más caro tener una vida estable, normal, respirable. Por eso cada vez chirría más esa idea antigua de que ahorrar depende sobre todo de dejar de gastar. A menudo ya no se trata de dejar de gastar. Se trata de que hay gastos que han dejado de ser elecciones para convertirse en condiciones básicas de existencia.

Y cuando eso ocurre, el relato cambia. Porque entonces la pregunta ya no es por qué la gente no ahorra más. La pregunta es cuánto se ha encarecido la vida para que ahorrar empiece a parecer, no una costumbre saludable, sino una hazaña privada.