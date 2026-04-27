Seis errores que muchos cometen al emprender y que puede arruinar una buena idea
En 'Aquí hay trabajo' (La2) han hecho un listado de fallos que no debes cometer si quieres que tu proyecto salga adelante
El programa Aquí hay trabajo de La 2 ha resumido una guía con los seis errores más comunes que suelen cometer quienes empiezan a emprender. El espacio explica que estos fallos pueden marcar el paso de una simple idea a una verdadera oportunidad de negocio, desde pecar de "avaricia" con las ideas hasta no saber reaccionar ante imprevistos o no investigar.
Listado de errores
No querer compartir la idea por miedo a que te la copien: "no contar tu idea es mala idea", resumieron en el programada de La2. Y es que sobreproteger una idae impide también enriquecerla con las aportaciones de los demás. Guardársela por miedo puede cerrar la puerta a mejoras y puntos de vista útiles.
El segundo fallo: el "San Valentín". Enamorarse en exceso de una idea hará que el emprendedor ya no sea capaz de ver los errores y fallos de su proyecto. Es imprescindible saber marcar cierta distancia objetiva para que el proyecto encaje con la realidad.
El tercer error consiste en confundir originalidad con negocio. Tener una idea “buenísima” o muy original no significa necesariamente que sea una buena idea empresarial: mezclar ambos conceptos puede ser un grave error que te puede costar mucho dinero.
El cuarto punto está relacionado con el test de mercado. Contarle la idea al círculo más próximo puede generar apoyo, aplausos o ánimos, pero eso no garantiza que funcione fuera de ese entorno. El resumen de Aquí hay trabajo alerta de que, al ponerla en marcha, puede ocurrir que “al público en general, en el mercado real, no triunfa igual”. Ten en cuenta los sesgos de tu entorno e intenta que el testeo sea dentro de un espectro de mercado lo más amplio posible.
No investigar ni observar el entorno es el quinto error que mencionan desde 'Aquí hay trabajo'. Ignorar que hace la competencia o no analizar el contexto es un error muy grave.
Por último, el sexto fallo es avanzar sin una hoja de ruta. “Sin hoja de ruta, caminar a ciegas”, resumen desde el programa. Por eso insiste en la importancia de hacer un plan de empresa, “aunque sea un negocio muy chiquitito”, para no ir perdido desde el principio.
Eso sí, ese plan debe incluir flexibilidad. El consejo final es saber reaccionar ante los imprevistos y tenerlos contemplados dentro del propio plan de negocio.
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