José Ramón López, asesor fiscal, explica el dato clave de la renta que puede cambiar cómo ves tu sueldo: “Es de las cosas más importantes”

Ahora que millones de contribuyentes están revisando su declaración de la renta, hay un concepto que puede parecer técnico pero que, en realidad, afecta de forma directa a cualquier trabajador o autónomo: el tramo marginal. El asesor fiscal José Ramón López ha puesto el foco en esta idea con un mensaje muy claro: entenderla es clave para saber cuánto dinero te queda de verdad cada vez que ganas un euro más.

Su aviso va mucho más allá de la teoría fiscal. López sostiene que este cálculo permite medir “los impuestos que pagas por tu tiempo” y que debería servir para tomar decisiones mucho más realistas sobre horas extra, nuevos encargos o incluso un segundo empleo. En otras palabras: no se trata solo de cuánto cobras, sino de cuánto conservas realmente después de pasar por Hacienda.

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Qué es el tramo marginal y por qué importa tanto

Según explica el asesor, el tramo marginal es el porcentaje de IRPF que pagas por cada euro adicional que ganas. No se aplica a todos tus ingresos por igual, sino al último tramo en el que te encuentras. Por eso insiste en que es “una de las cosas más importantes” que cualquier contribuyente debería aprender a mirar en su declaración.

La clave está en que muchas personas confunden su tipo medio con su tramo marginal. Y ahí está el error. Una cosa es lo que pagas en conjunto y otra muy distinta cuánto te cuesta fiscalmente ganar un poco más. Ese dato, según López, es el que realmente te permite valorar si te compensa aceptar más carga de trabajo.

El ejemplo que lo explica mejor que cualquier teoría

Para hacerlo fácil, José Ramón López plantea un caso concreto. Imagina una persona con 43.500 euros de rendimientos del trabajo o de actividad económica. En su ejemplo, esa persona tendría un resultado a pagar en la renta de 961,71 euros.

A partir de ahí propone un ejercicio muy simple: sumar 1.000 euros más a esos rendimientos, de forma que pasen a 44.500 euros, y volver a mirar el resultado. En ese segundo escenario, la cantidad a pagar subiría hasta 1.336,71 euros.

La diferencia entre ambas cifras es de 375 euros. Y eso, según explica, significa que el tramo marginal de esa persona es del 37,5%. Es decir, por cada 1.000 euros extra que gane, en realidad perderá 375 en IRPF y conservará 625.

Lo que realmente ganas cuando trabajas más

Ese es el punto que más subraya el asesor fiscal. Si una persona gana 1.000 euros más haciendo horas extra, ese tiempo adicional no le está reportando realmente 1.000 euros limpios. En el ejemplo de López, le quedarían 625 euros.

Por eso insiste en que conocer este porcentaje cambia por completo la forma de valorar el esfuerzo. No es solo una cuenta de Hacienda: es una herramienta para decidir si compensa dedicar más horas a un trabajo, aceptar encargos extra como autónomo o asumir un segundo empleo que ya entra en un nivel de tributación superior.

Un dato clave para trabajadores y autónomos

José Ramón López remarca que este cálculo no sirve solo para empleados por cuenta ajena. También afecta a los autónomos, que pueden usarlo para medir cuánto les interesa seguir dedicando más tiempo a un proyecto cuando sus ingresos ya han alcanzado cierto nivel.

La idea, en su opinión, es muy práctica: saber “lo que te va a costar” ganar más. No para rechazar automáticamente nuevas oportunidades, sino para entenderlas mejor. Porque una subida de ingresos no siempre se traduce en la misma subida real en el bolsillo.

Cómo puedes mirar tu tramo marginal en la renta

La fórmula que plantea el asesor es sencilla: tomar la cifra de tus rendimientos, sumarle una cantidad redonda, por ejemplo, 1.000 euros, y comprobar cuánto aumenta el resultado final de la declaración. Esa diferencia permite calcular de forma aproximada qué porcentaje estás pagando por ese ingreso extra.

No sustituye un análisis fiscal completo, pero sí sirve como referencia clara para entender mejor tu situación. Y precisamente ahí está el valor del consejo: convertir un concepto que suele sonar lejano en una herramienta útil para la vida diaria.

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Por qué este cálculo puede cambiar tus decisiones

El mensaje final de López es directo: saber cuál fue tu tramo marginal el año pasado puede ayudarte a tomar mejores decisiones este año si tu situación es parecida. Y eso afecta a preguntas muy concretas: si te compensa trabajar más horas, si merece la pena aceptar un segundo trabajo o si un esfuerzo extra te deja realmente el dinero que imaginas.

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