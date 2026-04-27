El "regalo" de Hacienda para los sueldos más bajos: 340 euros en la Renta si cobras menos de esta cantidad

Las deducciones fiscales pueden marcar una diferencia importante en el resultado de la declaración de la Renta. Cada año, miles de contribuyentes revisan su borrador para comprobar si tienen derecho a rebajas por vivienda, familia, discapacidad, donativos, maternidad o situaciones personales concretas. Aplicarlas bien puede suponer pagar menos a Hacienda o recibir una devolución mayor.

Por eso conviene no confirmar la declaración sin revisar los datos fiscales. Un pequeño cambio en las retenciones, en los mínimos personales o en las deducciones aplicables puede alterar el resultado final del IRPF. En el caso de las rentas más bajas, estos ajustes son todavía más relevantes.

340 euros de "regalo"

A partir del ejercicio 2025, y según explica la Agencia Tributaria en su página web, entra en juego una nueva deducción estatal de hasta 340 euros en el IRPF para contribuyentes con rendimientos del trabajo reducidos. La Agencia Tributaria la recoge como novedad aplicable desde el 1 de enero de 2025 y la vincula a quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que cumplan el resto de condiciones exigidas.

El objetivo del cambio es corregir el impacto fiscal provocado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica, la rebaja está pensada para trabajadores y pensionistas con ingresos modestos que, tras el aumento salarial, podían quedar obligados a tributar o ver incrementada su factura fiscal.

El ministro de Hacienda, Arcadi España / Eduardo Parra - Europa Press

Requisitos

Los requisitos principales son dos. El primero es que los rendimientos íntegros del trabajo sean inferiores a 18.276 euros al año. El segundo es que el resto de rentas del contribuyente, excluidas las exentas, no superen los 6.500 euros anuales, según la regulación incorporada a la Ley del IRPF. Si se rebasa cualquiera de esos límites, no se podrá aplicar esta deducción. No se trata, por tanto, de una ayuda universal para todos los salarios bajos, sino de un ajuste condicionado al nivel de ingresos laborales y a que no existan otras rentas relevantes.

La cuantía máxima será de 340 euros, pero no todos los contribuyentes recibirán el mismo importe. Quienes declaren rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros podrán aplicar la deducción completa. A partir de esa cifra, y hasta llegar a los 18.276 euros, la cantidad se reduce de forma progresiva: cuanto más se acerquen los ingresos al límite superior, menor será la rebaja.

Hacienda ha dejado claro que no es una paga extra ni un ingreso automático en la cuenta bancaria. Es una deducción en el cálculo del IRPF: se resta de la cuota correspondiente y puede traducirse en pagar menos o en cobrar una devolución mayor si las retenciones practicadas durante el año fueron superiores al impuesto final. Por eso el efecto no siempre se notará en la nómina mensual. Si la empresa no adapta las retenciones al nuevo marco, el contribuyente puede percibir la rebaja principalmente al presentar la declaración de la Renta.

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Cómo solicitar la rebaja

El contribuyente no tendrá que presentar una solicitud aparte para acceder a esta deducción si cumple las condiciones. La Agencia Tributaria la incorpora dentro del esquema del impuesto, aunque siempre es recomendable revisar el borrador antes de confirmarlo. Hay que comprobar que los rendimientos del trabajo, las retenciones, la situación familiar y las posibles rentas adicionales estén correctamente reflejadas. Para las rentas altas, el efecto será nulo; para quienes se mueven cerca del SMI o tienen pensiones ajustadas, la deducción puede convertirse en un descuento directo relevante en la próxima campaña de la Renta.