Último día para pedir la prórroga del alquiler: cómo hacerlo antes del 28 de abril

La prórroga del alquiler se ha convertido en una de las cuestiones más urgentes para muchos inquilinos en España. En un mercado marcado por la subida de precios y la dificultad para encontrar vivienda asequible, conservar el contrato actual puede suponer una diferencia decisiva para miles de familias. No se trata solo de seguir en la misma casa, sino de mantener unas condiciones conocidas, evitar una mudanza forzosa y ganar tiempo ante un mercado cada vez más tensionado. Por eso, revisar la fecha de finalización del contrato y saber qué pasos dar puede ser clave en los próximos días.

La Ley de Arrendamientos Urbanos regula la duración de los contratos de vivienda habitual y distingue entre arrendamientos destinados a vivienda permanente y contratos para otros usos, como los de temporada. Además, el Real Decreto-ley 8/2026 ha introducido una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, aunque su continuidad está pendiente de la votación prevista en el Congreso el 28 de abril de 2026.

Fechas

La medida afecta a los contratos de alquiler de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que estuvieran vigentes el 22 de marzo de 2026 y cuyo periodo de prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2027. En esos casos, el inquilino puede pedir una prórroga extraordinaria por anualidades y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante ese tiempo se mantienen las condiciones esenciales del contrato en vigor. El BOE establece que el arrendador debe aceptarla, salvo que exista un acuerdo distinto entre las partes, que se haya firmado un nuevo contrato o que el propietario haya comunicado en plazo la necesidad de ocupar la vivienda.

Antes del 28 de abril

La fecha clave es el 28 de abril. Si el contrato termina entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, la recomendación de las organizaciones de inquilinos y del Ministerio de Consumo es solicitar la prórroga antes de esa votación para dejar constancia de que se ha ejercido el derecho mientras el decreto está vigente. El Ministerio ha enviado cartas a grandes tenedores recordando que, según su criterio, el envío del burofax basta para activar la continuidad del alquiler bajo las mismas condiciones durante un máximo de dos años. Aun así, existen dudas jurídicas si el decreto no se convalida o si se modifica en el Congreso.

Último día para pedir la prórroga del alquiler: cómo hacerlo antes del 28 de abril / EUROPA PRESS

No todos los inquilinos tienen que enviar la solicitud. Si el contrato termina en menos de cuatro meses y el propietario no ha comunicado por escrito que quiere finalizarlo, puede operar la prórroga ordinaria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En ese supuesto, el contrato puede continuar automáticamente durante tres años más conforme al régimen general de la LAU, sin necesidad de recurrir a esta prórroga extraordinaria. En cambio, si el contrato es de temporada, o si finalizó antes del 22 de marzo de 2026, o si termina después del 31 de diciembre de 2027, no queda cubierto por esta medida. La clave es que se trate de vivienda habitual y que la fecha de vencimiento entre dentro del periodo fijado por el decreto.

Contratos por habitaciones

Los contratos por habitación plantean más dudas. En principio, no estaban incluidos de forma expresa en la prórroga extraordinaria, al no encajar siempre de manera clara en el régimen general de vivienda habitual. Sin embargo, el criterio que empiezan a defender algunos inquilinos es que, si esa habitación constituye la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria, debe contar con protección frente a la desprotección que supondría aplicar únicamente el Código Civil. En estos casos, lo prudente es solicitar la prórroga por escrito, conservar toda la documentación y, si el propietario la rechaza, buscar asesoramiento especializado antes de abandonar la vivienda o firmar nuevas condiciones.

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Cómo pedir la prórroga del alquiler

El procedimiento debe hacerse con prueba legal. Primero, hay que rellenar un modelo de solicitud con los datos del inquilino, del propietario, la dirección de la vivienda y la referencia al contrato que se quiere prorrogar. Después, conviene imprimirlo, firmarlo y enviarlo por burofax al casero. No basta con un correo electrónico ordinario, porque puede ser más difícil demostrar el contenido enviado y la recepción. Lo recomendable es contratar burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, indicando claramente quién lo envía y quién lo recibe. Tiene un coste de 35 euros, pero es la prueba de que la prórroga se pidió en plazo, con contenido verificable y destinatario identificado.