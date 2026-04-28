Los expertos lo confirman: jubilarse a los 63 años en 2027 es posible (con estos requisitos)

En 2027 culminará el periodo transitorio que ha venido aumentando la edad legal de jubilación ordinaria desde 2013 hasta alcanzar los 67 años. Entre este año y 2018 la edad se fue incrementando un mes cada año y desde esa fecha dos meses por año.

En la actualidad, en 2026, las personas que quieran jubilarse deberán comprobar sus cotizaciones. Tienen dos opciones:

Menos de 38 años y tres meses de cotización: la edad es de 66 años y 10 meses

Más de 38 años y tres meses de cotización: la edad es de 65 años.

Si seguimos con estos datos y ponemos el supuesto de 2027, la edad legal de jubilación será de 67 años, tal y como hemos explicado, para aquellas personas que tengan cotizado menos de 38 años y seis meses. Las personas que quieran retirarse y tengan más de este periodo de cotización lo podrán hacer el año que viene con 65 años.

Jubilación anticipada en 2027

Tal y como recoge el blog de BBVA, la jubilación anticipada voluntaria en 2027 también cambia. Retirarse dos años antes de la edad ordinaria de jubilación quedará fijada en 65 años para aquellas personas que tengan menos de 38 años y seis meses de cotización, contando los años que transcurren desde la fecha de acceso a la jubilación anticipada hasta la fecha que hubiera sido la del retiro voluntario.

Siguiendo esta misma línea temporal, las personas que tengan cotizados más de 38 años y seis meses podrán acceder a la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años.

Caso aparte es el de la jubilación anticipada involuntaria a la que se puede acceder a partir de 48 meses antes de la ordinaria. Así, el año que viene la edad mínima para acceder a esta modalidad es de 63 años para los que tengan menos de 38 años y seis meses de cotización y 61 años para los que tengan esta cantidad o más.

Además, BBVA explica que se puede acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo “a partir de tres años antes la edad legal de jubilación ordinaria. Por tanto, a partir de 2027, será posible acceder a la misma con 64 años en caso de contar con menos de 38,5 años cotizados o con 62 años en caso de disponer de esos 38 años y 6 meses cotizados o más”.

Cómo cobrar el 100 % de la pensión en 2027

En 2027 la carrera de cotización completa para aplicar el 100 % sobre la base reguladora será de 37 años. En 2026 este periodo es de 36 años y seis meses.

Además, el año que viene también aumenta el periodo para calcular la base reguladora con la que determinar la pensión, alternativo a la opción de tomar los últimos 25 años si el cálculo resultase así mejor.

Antes se tomaban las últimas 300 bases de cotización mientras que ahora se consideran las 304 bases de mayor importe considerando los 308 meses (25,6 años) inmediatamente anteriores a la jubilación. Esto se traduce en cuatro meses más de los considerados en 2026, que son 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses previos (25,4 años).

Con el periodo mínimo requerido para poder acceder a la jubilación a la edad ordinaria, 15 años, a partir de 2027 el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora para calcular la pensión continuará siendo del 50%.