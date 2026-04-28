El anuncio de bifurcación de Bitcoin por parte de un desarrollador que sacude el mundo cripto: quiere repartir parte de las monedas atribuidas a Satoshi Nakamoto

Bitcoin concentra muchas discusiones técnicas, pero pocas levantan tanta pólvora como esta: ¿qué debe pasar con las monedas atribuidas a Satoshi Nakamoto que llevan más de quince años sin moverse? Para buena parte de la comunidad, la respuesta es simple: nada. No se tocan. No se reinterpretan. No se usan como botín para financiar experimentos. Son parte de la historia sagrada de Bitcoin, incluso aunque nadie sepa con certeza absoluta quién controla esas claves ni si algún día volverán a moverse.

El desarrollador Paul Sztorc, conocido por su defensa de las drivechains y por las propuestas BIP-300 y BIP-301, acaba de llevar esa discusión al límite. Su proyecto, llamado eCash, plantea lanzar en agosto de 2026 un hard fork de Bitcoin: una bifurcación que copiaría el historial de la red y crearía una nueva blockchain independiente. Quien tenga BTC en el momento del corte recibiría, en teoría, la misma cantidad de eCash en la nueva cadena. Es decir: si alguien tiene 0,5 BTC, tendría también 0,5 eCash en esa red paralela. El bitcoin original no se movería ni se modificaría.

Hasta ahí, nada que no haya ocurrido antes. Bitcoin Cash nació de una forma parecida en 2017, cuando una parte de la comunidad decidió separarse por el debate sobre el tamaño de los bloques. La diferencia es que eCash incorpora una decisión mucho más explosiva: reasignar manualmente parte de las monedas asociadas al llamado patrón Patoshi, un conjunto de BTC minados en los primeros años de Bitcoin y que muchos investigadores vinculan a Satoshi Nakamoto. Según la documentación y la cobertura especializada, la cifra estaría en torno a 550.000 monedas de un total aproximado de 1,1 millones atribuidas a ese patrón, que hoy valdrían unos 83.800 millones de dólares, cerca de 71.700 millones de euros.

Traducido a lenguaje menos cripto: Sztorc no puede coger los BTC de Satoshi en la red Bitcoin. Nadie puede hacerlo sin las claves privadas. Lo que propone es otra cosa: crear una copia alternativa de Bitcoin y, dentro de esa copia, decidir que parte de esas monedas “durmientes” ya no pertenezcan a las mismas direcciones, sino que pasen a inversores y apoyos iniciales del nuevo proyecto. En Bitcoin seguirían intactas. En eCash, no.

Ahí empieza el incendio.

Un caramelo bien goloso para iniciar el proyecto

Para Sztorc, la jugada tiene sentido porque un fork que nace sin capital, sin incentivos previos y sin una comunidad comprometida corre el riesgo de convertirse en un “proyecto zombi”: una cadena que aparece, genera ruido durante unos días y después se queda sin tracción. Su argumento es que esa reasignación serviría para financiar, alinear intereses y atraer participantes antes del lanzamiento. Él mismo ha admitido que la medida será polémica, pero la defiende como necesaria para que eCash no arranque vacío.

Una infografía sobre el proyecto de eCash. / INFORMACIÓN

Para muchos bitcoiners, en cambio, la propuesta toca una línea roja. Bitcoin se sostiene sobre una idea muy sencilla y muy dura: si tienes las claves, las monedas son tuyas; si no las tienes, no lo son. No hay administrador central, no hay juez del protocolo, no hay comité que decida que una cartera está abandonada y que sus monedas pueden redistribuirse. Por eso el caso de Satoshi es tan sensible. Si se acepta la lógica de reasignar monedas inactivas en una cadena alternativa, aunque sea fuera de Bitcoin, la pregunta aparece sola: ¿dónde se pone el límite?

Sztorc intenta esquivar esa crítica con un matiz técnico importante: eCash no robaría BTC. No puede hacerlo. La red Bitcoin seguiría funcionando igual. Lo que se modificaría sería el libro contable de una nueva cadena nacida a partir de Bitcoin. Pero en cripto la técnica no agota el debate. La confianza también depende de símbolos, precedentes y cultura. Y en Bitcoin, pocas cosas pesan más que la inviolabilidad de las monedas no gastadas.

Copiar el historial de Bitcoin es relativamente fácil; copiar su legitimidad es otra cosa

El proyecto no se presenta solo como una maniobra redistributiva. eCash quiere ser una especie de Bitcoin alternativo, con una capa base muy parecida a Bitcoin Core, minería mediante SHA-256 y una reducción inicial de dificultad para facilitar el arranque. Además, incorporaría varias redes de segunda capa o drivechains, con funciones de escalabilidad, privacidad, mercados de predicción, intercambio descentralizado, identidad digital o resistencia frente a amenazas cuánticas. Cointelegraph recoge que el plan incluye una nueva capa 1 competidora y siete redes de segunda capa asociadas.

Críticas al conservadurismo de la comunidad

El diagnóstico de Sztorc es claro: para él, Bitcoin no está roto por el código, sino por su cultura. Considera que la comunidad se ha vuelto demasiado conservadora, que bloquea innovaciones útiles y que la promesa de soluciones como Lightning no ha cumplido las expectativas. Desde esa lectura, eCash no sería solo una moneda nueva, sino una forma de forzar competencia: si Bitcoin no quiere cambiar, que compita con una versión que sí lo haga.

El problema es que Bitcoin no es simplemente software. Es una red con una enorme inercia social, económica y política. Mineros, nodos, bolsas, custodios, fondos, desarrolladores, empresas y usuarios tienen que reconocer valor a una bifurcación para que esa bifurcación importe. Copiar el historial de Bitcoin es relativamente fácil; copiar su legitimidad es otra cosa.

La historia juega en contra de los forks ambiciosos. Bitcoin Cash llegó con una comunidad organizada, grandes nombres, mucha visibilidad y una tesis clara sobre la escalabilidad. Durante un tiempo pareció una amenaza real. Años después, sigue existiendo, pero no desplazó a Bitcoin. Ethereum Classic tampoco desplazó a Ethereum tras la división provocada por el hackeo de The DAO. El mercado ha demostrado varias veces que una cadena puede sobrevivir después de una bifurcación, pero convertirla en la dominante es mucho más difícil.

Por eso, la lectura más prudente es que eCash tiene pocas opciones de convertirse en “el nuevo Bitcoin”. Puede atraer curiosidad, especulación y apoyo de una parte de usuarios descontentos con la evolución de BTC. Puede incluso generar un mercado si los exchanges lo listan y si los titulares de bitcoin reclaman sus monedas en la nueva cadena. Pero para amenazar de verdad a Bitcoin tendría que lograr tres cosas al mismo tiempo: liquidez, seguridad minera y legitimidad cultural. Las tres son difíciles; juntas, muchísimo más.

Reacciones a su propuesta de bifurcación

La crítica de figuras del ecosistema ha sido rápida. Cointelegraph recoge, por ejemplo, la reacción de Peter McCormack, que calificó la idea de tocar monedas de Satoshi como un robo y una falta de respeto. Otros la ven más como una provocación calculada que como una amenaza técnica inmediata.

Y aun así, el debate no es inútil. La propuesta de Sztorc funciona como una piedra lanzada contra una ventana que Bitcoin prefiere no mirar: la enorme cantidad de monedas perdidas, inmóviles o concentradas en pocas manos. Las de Satoshi son las más simbólicas, pero no las únicas. También está el crecimiento de los ETF, la acumulación institucional, las carteras antiguas que nunca se han movido y la pregunta de cuánto bitcoin está realmente en circulación líquida.

La respuesta bitcoiner clásica es que todo eso forma parte del diseño. Si alguien perdió sus claves, mala suerte. Si Satoshi decidió no mover sus monedas, también. Si una gestora compra cientos de miles de BTC para clientes institucionales, el mercado lo permite. Bitcoin no promete igualdad en la distribución; promete reglas duras y verificables. Esa dureza es precisamente lo que muchos consideran su mayor virtud.

eCash plantea la tesis contraria: que una red demasiado rígida puede acabar fosilizada, incapaz de experimentar y vulnerable a competidores más flexibles. Es una idea incómoda porque toca una tensión real en Bitcoin: la misma resistencia al cambio que protege su credibilidad puede frenar mejoras técnicas. La pregunta es si esa tensión se arregla lanzando una cadena paralela y reasignando monedas atribuidas a Satoshi. Para la mayoría de bitcoiners, probablemente no.

¿Qué pasará si el fork se lleva a cabo?

El usuario medio debe quedarse con una idea sencilla: si este fork ocurre, sus BTC no se verán afectados en la red Bitcoin. Lo que podría recibir es un activo nuevo, eCash, siempre que controle sus claves o que la plataforma donde tenga sus BTC decida reconocerlo. Después podrá ignorarlo, venderlo o conservarlo. Pero también deberá tener cuidado con el replay de transacciones, las herramientas de separación de monedas y los riesgos habituales de cualquier fork: software falso, estafas, promesas infladas y volatilidad extrema.

La propuesta de Paul Sztorc no va a vaciar las carteras de Satoshi en Bitcoin. No puede. Pero sí ha conseguido algo que no es menor: reabrir el debate sobre qué hace valioso a Bitcoin. Si el código, la escasez y el historial bastan. Si la comunidad tiene derecho a reinterpretar monedas dormidas en una nueva cadena. Si la innovación necesita romper con la ortodoxia. O si precisamente esa ortodoxia es lo único que separa a Bitcoin del resto de experimentos cripto.

En el fondo, eCash no es solo un fork técnico. Es una pelea por el relato. Y en Bitcoin, donde cada cambio se discute como si fuera una reforma constitucional, eso ya basta para encender la mecha.