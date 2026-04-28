Atención telefónica gratis para hacer la declaración de la Renta en Alicante: fechas, citas y quién puede pedirla

La campaña de la Renta incorpora de nuevo un servicio de ayuda gratuito para los contribuyentes de la Comunidad Valenciana que necesiten apoyo a la hora de confeccionar y presentar su declaración. Y es que la Agencia Tributaria Valenciana pone en marcha un dispositivo complementario al de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El objetivo es que los ciudadanos puedan resolver dudas, revisar su situación tributaria y presentar la declaración con asistencia personalizada, sin tener que afrontar el trámite en solitario ni desplazarse necesariamente a una oficina.

"Le llamamos"

El servicio telefónico se prestará bajo la modalidad conocida como ‘Le Llamamos’ y estará operativo entre el 6 y el 29 de mayo. Para poder utilizarlo será imprescindible pedir cita previa, que se podrá solicitar desde el 29 de abril. A través de esta vía, personal técnico de la Agencia Tributaria Valenciana contactará con el contribuyente en la fecha acordada para ayudarle en la confección y presentación de la declaración de la Renta. La cita podrá solicitarse por la web de la Agencia Tributaria estatal, mediante la aplicación móvil ‘Agencia Tributaria’ o por teléfono, tanto en números automáticos disponibles las 24 horas como en líneas de atención personalizada en horario de lunes a viernes.

En concreto, quienes quieran acceder a la asistencia telefónica podrán pedir cita en la página web de la AEAT, en www.agenciatributaria.es, o a través de la aplicación oficial. También podrán hacerlo en los teléfonos 91 535 73 26 y 901 12 12 24, que funcionan como servicio automático durante todo el día. Para quienes prefieran atención personalizada, estarán disponibles los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas.

Atención telefónica gratis para hacer la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: fechas, citas y quién puede pedirla / INFORMACIÓN

Servicio presencial

Además de la ayuda telefónica, la Agencia Tributaria Valenciana volverá a ofrecer el servicio presencial ‘Más cerca de ti’, que comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, en paralelo al calendario de atención de la AEAT. En este caso, la cita previa podrá solicitarse entre el 29 de mayo y el 29 de junio, por las mismas vías habilitadas para la atención telefónica. La asistencia presencial se desarrollará en 68 puntos de atención distribuidos por la Comunitat Valenciana. Entre ellos figuran la sede de la ATV en València, sus delegaciones de Alicante y Castelló de la Plana, las 62 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta.

Deducciones autonómicas

Uno de los aspectos relevantes de esta campaña será la información específica sobre las deducciones fiscales autonómicas. La Agencia Tributaria Valenciana explicará a los contribuyentes la nueva deducción por gastos musicales, así como la ampliación de las desgravaciones fiscales de carácter social aprobadas por el Consell en 2024. Estas deducciones se extienden en la campaña de la Renta 2025 a rentas medias de hasta 60.000 euros en declaración individual y 78.000 euros en declaración conjunta.

La Generalitat defiende que estos dispositivos de ayuda han tenido una demanda creciente en los últimos años. En la campaña anterior, los servicios de asistencia al contribuyente prestados por la administración valenciana permitieron presentar 30.096 declaraciones, un 21 % más que en la campaña de 2023, cuando se registraron 24.877. En la atención presencial, los 68 puntos habilitados ofrecieron durante el mes de junio 22.977 citas, de las que se solicitaron 20.482, lo que supone cerca del 90 % del total disponible. Esa cifra representó, además, un incremento del 47 % respecto al año anterior, cuando se pidieron 13.906 citas para atención presencial.

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Por provincias, el servicio presencial ‘Más cerca de ti’ permitió presentar 18.756 declaraciones en la campaña anterior, un 47,5 % más que en 2023. De ellas, 10.646 correspondieron a la provincia de Valencia, 5.938 a la de Alicante y 2.172 a la de Castellón. En cuanto al servicio telefónico del plan ‘Le Llamamos’, el personal de la Agencia Tributaria Valenciana tramitó 10.494 declaraciones durante el mes de mayo, con una media de 552 rentas por cada día de atención telefónica.