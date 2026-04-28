El Banco de España advierte: la cantidad de dinero que debes tener en casa para emergencias
Guardar una pequeña cantidad en metálico puede ayudar a afrontar imprevistos sin depender de tarjetas, móviles o cajeros
Hace ya un año del apagón que dejó en evidencia hasta qué punto la vida cotidiana depende de la electricidad, la conexión a internet y los sistemas digitales de pago. Durante aquellas horas, muchas operaciones habituales quedaron bloqueadas. La incidencia energética afectó a la forma de pagar que utilizamos normalmente.
El Banco de España, al analizar la experiencia del apagón, ha subrayado el papel del efectivo como medio de pago rápido, autónomo y operativo incluso cuando fallan los sistemas electrónicos. Su conclusión es sencilla y directa: conviene tener siempre algo de efectivo encima y también en casa.
¿Cuánto dinero hay que tener en casa?
A partir de esa experiencia, el Banco de España señala que es conveniente disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia, o bien una cantidad suficiente para cubrir compras esenciales durante 72 horas. No se trata de sustituir los pagos digitales ni de acumular grandes sumas, sino de contar con una reserva mínima para situaciones imprevistas en las que no funcionen cajeros, tarjetas, internet o terminales de pago.
Ventajas del dinero en efectivo
Los billetes y monedas permiten pagar de forma inmediata, preservan la privacidad, son inclusivos para quienes no usan medios digitales, ayudan a controlar el gasto y actúan como depósito de valor. Pero el apagón añadió dos elementos especialmente relevantes: su rapidez para cerrar una compra en el momento y la autonomía total del usuario. A diferencia de otros sistemas, el efectivo no necesita batería, red móvil, electricidad, una aplicación ni conexión a internet para funcionar.
La recomendación, por tanto, no plantea guardar grandes cantidades ni desconfiar de los medios electrónicos. El mensaje es más limitado: tener una cantidad mínima para compras inmediatas e imprescindibles si se repite un apagón o una emergencia parecida. Otros medios de pago trabajan en soluciones para operar de forma transitoria sin conexión a internet e incluso sin electricidad. Hasta entonces, el consejo práctico queda resumido en una idea: mantener algo de efectivo disponible, en casa y encima, para no depender por completo de la tecnología cuando esta falle.
Suscríbete para seguir leyendo
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias
- Claudio Guilabert: 'El alcalde de Elche, Pablo Ruz, está deseando volver a la actividad. Esto es solo un paroncillo