El Banco de España advierte: la cantidad de dinero que debes tener en casa para emergencias

Hace ya un año del apagón que dejó en evidencia hasta qué punto la vida cotidiana depende de la electricidad, la conexión a internet y los sistemas digitales de pago. Durante aquellas horas, muchas operaciones habituales quedaron bloqueadas. La incidencia energética afectó a la forma de pagar que utilizamos normalmente.

El Banco de España, al analizar la experiencia del apagón, ha subrayado el papel del efectivo como medio de pago rápido, autónomo y operativo incluso cuando fallan los sistemas electrónicos. Su conclusión es sencilla y directa: conviene tener siempre algo de efectivo encima y también en casa.

¿Cuánto dinero hay que tener en casa?

A partir de esa experiencia, el Banco de España señala que es conveniente disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia, o bien una cantidad suficiente para cubrir compras esenciales durante 72 horas. No se trata de sustituir los pagos digitales ni de acumular grandes sumas, sino de contar con una reserva mínima para situaciones imprevistas en las que no funcionen cajeros, tarjetas, internet o terminales de pago.

Un cliente se dispone a sacar dinero de un cajero. / Europa Press

Ventajas del dinero en efectivo

Los billetes y monedas permiten pagar de forma inmediata, preservan la privacidad, son inclusivos para quienes no usan medios digitales, ayudan a controlar el gasto y actúan como depósito de valor. Pero el apagón añadió dos elementos especialmente relevantes: su rapidez para cerrar una compra en el momento y la autonomía total del usuario. A diferencia de otros sistemas, el efectivo no necesita batería, red móvil, electricidad, una aplicación ni conexión a internet para funcionar.

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La recomendación, por tanto, no plantea guardar grandes cantidades ni desconfiar de los medios electrónicos. El mensaje es más limitado: tener una cantidad mínima para compras inmediatas e imprescindibles si se repite un apagón o una emergencia parecida. Otros medios de pago trabajan en soluciones para operar de forma transitoria sin conexión a internet e incluso sin electricidad. Hasta entonces, el consejo práctico queda resumido en una idea: mantener algo de efectivo disponible, en casa y encima, para no depender por completo de la tecnología cuando esta falle.