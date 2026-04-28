Si usas Bizum, cuidado con este mensaje: es una estafa y puedes perder mucho dinero

Bizum se prepara para dar un nuevo salto en España: pasar de ser una herramienta habitual para enviar dinero entre particulares o pagar compras por internet a convertirse también en una forma de pago en tiendas físicas. La plataforma trabaja en su despliegue presencial mediante tecnología sin contacto, de modo que los usuarios puedan abonar sus compras desde el móvil en comercios. El sistema empezará a activarse de forma progresiva a partir de mayo de 2026y no estará disponible al mismo tiempo para todos los bancos ni para todos los usuarios.

La llegada de Bizum al mostrador de las tiendas supone un cambio relevante en la forma de pagar. Para muchos consumidores, significa utilizar en comercios físicos una herramienta que ya emplean a diario para dividir gastos, enviar pequeñas cantidades o pagar compras online. Para los negocios, abre una nueva vía de cobro que puede convivir con la tarjeta, el efectivo y otros monederos digitales. La comodidad, sin embargo, tiene una contrapartida: cuanto más se normaliza un sistema de pago, más oportunidades encuentran los delincuentes para aprovecharse de la confianza, la prisa o el desconocimiento de los usuarios.

Bizum inverso

A partir de ese contexto han cobrado fuerza distintas modalidades de fraude relacionadas con Bizum. Una de las más conocidas es el llamado Bizum inverso, una estafa basada en hacer creer a la víctima que está recibiendo dinero cuando, en realidad, está autorizando un pago. El engaño suele aparecer en plataformas de compraventa. El supuesto comprador muestra interés por un producto, ofrece una señal o un pago rápido y envía una solicitud de dinero en lugar de una transferencia. Si la víctima acepta la notificación sin leerla con atención, el dinero sale de su cuenta y va a parar al estafador. INCIBE describe esta modalidad como un fraude que se apoya en la confusión entre recibir un ingreso y aceptar una petición de pago.

El mecanismo es sencillo, y precisamente por eso resulta eficaz. En una operación normal, quien quiere pagar envía el dinero y el receptor no tiene que hacer nada para aceptarlo: el importe se ingresa automáticamente en su cuenta. En cambio, cuando aparece una pantalla que pide confirmar una operación, conviene detenerse. Si el usuario pulsa sin revisar, puede estar aprobando una salida de dinero.

Falsa devolución

Otra modalidad es la falsa devolución. En este caso, la víctima recibe un mensaje, un SMS o una comunicación vinculada a Bizum en la que alguien asegura haber enviado dinero por error y pide que se le devuelva. El riesgo está en actuar sin comprobar nada: ni si el ingreso ha llegado realmente a la cuenta, ni si la cantidad coincide, ni si la persona que reclama el dinero es quien dice ser. En algunas situaciones, incluso puede haberse recibido un ingreso real, pero procedente de una cuenta comprometida o utilizada de forma fraudulenta. Por eso, ante un Bizum no solicitado, la recomendación prudente es no devolver el dinero de inmediato y contactar antes con la entidad bancaria.

Cómo evitar las estafas por Bizum

Las señales de alerta se repiten en muchos casos. Desconfíe si un comprador acepta pagar sin preguntar por el producto, sin negociar y con demasiada urgencia, sobre todo en operaciones de importe elevado. También si insiste en que se acepte un Bizum “rápido”, si envía enlaces extraños, si utiliza mensajes mal redactados o si contacta desde números desconocidos con una oferta demasiado buena. En plataformas de compraventa conviene revisar el perfil del usuario, su antigüedad, su actividad y sus valoraciones. Si quien escribe dice ser un conocido y pide dinero, es aconsejable confirmar su identidad por otra vía, por ejemplo con una llamada. Y si se recibe una notificación de Bizum, la regla básica es leerla completa antes de tocar el botón de aceptar: no es lo mismo recibir dinero que autorizar una solicitud de pago.

Noticias relacionadas

Si la estafa ya se ha producido, conviene actuar con rapidez. Lo primero es bloquear el número del estafador y conservar todas las pruebas: capturas de pantalla, mensajes, teléfonos, justificantes de la operación y datos del perfil utilizado en la plataforma de compraventa. Después, hay que comunicarlo al banco vinculado a Bizum y presentar denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Si el fraude se ha producido dentro de una plataforma, también debe reportarse allí para que puedan tomar medidas frente al usuario fraudulento. INCIBE recuerda que la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, el 017, ofrece asesoramiento gratuito a quienes tengan dudas o crean haber sido víctimas de este tipo de engaños.