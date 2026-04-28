Juanma Lorente, abogado laboralista, desvela las dos claves para conseguir la incapacidad: "Esto es importantísimo"

Pasar por el Tribunal Médico puede convertirse en un trámite decisivo para quienes solicitan una incapacidad permanente. Y, según el abogado laboralista Juanma Lorente, muchas personas llegan a ese momento sin saber bien cómo deben preparar su caso.

“Me alarma la falta de información que existe para las personas que tienen que pasar por el Tribunal Médico”, advierte el letrado, que ha explicado cuáles son, a su juicio, las dos claves que muchos trabajadores pasan por alto cuando intentan conseguir una incapacidad permanente, ya sea total o absoluta.

La idea principal es sencilla, pero importante: no basta con contar qué enfermedad, lesión o dolencia se tiene. Hay que demostrar cómo esa situación impide hacer el trabajo real del día a día.

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La primera clave: tener un profesiograma

La primera recomendación de Lorente es contar con un profesiograma, un documento que recoge las tareas concretas que realiza una persona en su puesto de trabajo. “Es una lista de todas las tareas que haces en tu día a día, hecha y firmada por la empresa”, explica el abogado. A su juicio, este documento es “importantísimo” porque permite al Tribunal Médico saber qué hace realmente el trabajador y no quedarse solo con la categoría profesional que aparece en el contrato o en la nómina.

Ese matiz puede ser clave. Lorente pone un ejemplo muy claro: “A lo mejor en tu categoría profesional pones administrativo, pero realmente tus tareas son totalmente diferentes a lo que hace un administrativo normal”. Es decir, el nombre del puesto no siempre refleja la realidad del trabajo. Una persona puede figurar como administrativo, dependiente, operario o auxiliar, pero desempeñar funciones mucho más exigentes o diferentes a las que se presuponen por esa categoría.

Por eso, el abogado insiste en que la valoración debe hacerse sobre lo que la persona hace de verdad: “Te tendrán que dar la incapacidad para lo que haces realmente, no lo que pones en tu categoría”.

La segunda clave: explicar por qué no puedes hacer cada tarea

La segunda recomendación del abogado laboralista es utilizar ese profesiograma durante la valoración médica. No basta con llevarlo: hay que explicar de forma clara por qué la enfermedad o lesión impide realizar cada una de esas funciones. Lorente lo resume así: “Hay que utilizar ese profesiograma y dejarle claro a la persona que te atiende allí por qué no puedes hacer cada una de tus tareas”.

Este punto cambia por completo la forma de afrontar la cita. Según el abogado, muchas personas se centran demasiado en explicar su diagnóstico, sus dolores o sus síntomas, pero no concretan cómo todo eso afecta a su puesto de trabajo.

Por eso recomienda “no centrarte tanto en qué es lo que te pasa, sino por qué lo que te pasa te impide hacer cada una de esas tareas del profesiograma”. Dicho de otra forma: no es lo mismo decir que se tiene una lesión de espalda que explicar que el trabajo exige cargar peso, agacharse, permanecer de pie durante horas o realizar movimientos que ya no se pueden hacer con seguridad. Tampoco es igual hablar de una patología de forma general que relacionarla con las funciones concretas del empleo.

Preparar mejor la cita ante el Tribunal Médico

La advertencia de Juanma Lorente no significa que exista una fórmula automática para conseguir una incapacidad permanente. El propio abogado recuerda que el proceso no es sencillo: “Va a ser mucho más sencillo conseguir la incapacidad permanente, aunque ya te digo que no es fácil”.

El mensaje, por tanto, no es que el profesiograma garantice el resultado, sino que puede ayudar a preparar mejor la cita y a explicar el caso con más precisión. En un expediente de incapacidad permanente, los informes médicos son fundamentales, pero también lo es demostrar cómo esas limitaciones afectan al trabajo habitual. Ahí es donde el profesiograma puede servir como herramienta para ordenar la información y evitar una explicación demasiado genérica.

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La idea que conviene tener clara

La clave está en acudir al Tribunal Médico con una exposición bien preparada: qué tareas exige el puesto, qué limitaciones existen y por qué esas limitaciones impiden realizar el trabajo.

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Como resume Lorente, el trabajador no debería quedarse solo en contar su dolencia, sino explicar con detalle la relación entre su estado de salud y sus funciones laborales. Esa conexión puede ser determinante para que el expediente refleje mejor la realidad de la persona que solicita la incapacidad permanente.