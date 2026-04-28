Un trabajador entrega a su hermano cinco disfraces de piratas y ninjas sin darlos de baja y la empresa le sanciona con 30 días de suspensión de empleo y sueldo

El trabajador de una juguetería cometió un grave error en su empresa: no dio de baja cinco disfraces de piratas y ninjas que entregó a su hermano. Eso le supuso la suspensión de empleo y sueldo durante 30 días.

Este extremo ha sido ratificado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que ha desestimado su recurso. La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, indica que los disfraces estaban valorados en 49 euros y el trabajador los facturó pero no los dio de baja de forma electrónica, tal y como debía.

Fallo en el inventario

A raíz de la realización del inventario se descubrió que faltaban disfraces de ninjas y piratas por lo que la empresa le abrió un expediente y le sancionó con dos faltas muy graves. En la carta a través de la cual se le notificaba aquella decisión la empresa le advertía de que caso de incurrir de nuevo en ese tipo de conductas se le aplicaría el régimen disciplinario "con todo su rigor".

Al mismo tiempo le recordaba que además de la obligación de anotar la salida de productos, según las normas internas de la mercantil ningún empleado podía sacar ningún artículo del almacén sin autorización ni realizar autocompras por sí solo, sino a través del procedimiento establecido.

La Sala, al desestimar el recurso del trabajador, dice que la sanción está ajustada a derecho porque incumplió el deber de dar de baja aquellos artículos, con lo que originó una alteración del inventario. Y añade que esa obligación se debía a que el almacén de la empresa es un depósito aduanero sometido a los controles de las autoridades, por lo que las entradas y salidas de las mercancías tenían que registrarse necesariamente desde el terminal informático que se encuentra a disposición del personal.

La sentencia indica que la misma no es firme, ya que contra ella se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.