El zasca de Gonzalo Bernardos a Jon Echevarría, de Nuevas Generaciones del PP: “Haces trampas. Os quejáis de que no tenéis vivienda pero incitáis a no pagar impuestos”

Desde hace varios meses en el programa LaSexta Xplica, de LaSexta, hay un nuevo “colaborador” que participa activamente defendiendo las ideas del Partido Popular. Se trata de Jon Echevarría, un joven de poco más de 20 años que pertenece a las Nuevas Generaciones.

Echevarría sembró muchas críticas en una de sus últimas intervenciones donde calificó a nuestro país de “infierno fiscal” y en el que el presentador, José Yélamo, le instó a que especificara de dónde salían los datos en los que basaba esta afirmación.

El pasado fin de semana, el economista y habitual del programa Gonzalo Bernardos quiso responder al joven vasco y afirmó tajante que “tú pusiste un eslogan pero sabes que no dijiste la verdad”.

"No dijiste la verdad porque si te querías referir a los que cobran poco no hablaste de los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo sabes, que en los años de Sánchez ellos han ganado un 30,6% de poder adquisitivo y España es el segundo país de la Unión Europea que se ha ganado más poder adquisitivo”, argumentaba Bernardos.

"España tenía una muy desigual distribución de la renta, pero gracias a las subidas del SMI que le compete el Gobierno ya no tiene tanta desigualdad", ha continuado.

Video de La Sexta sobre la respuesta de Bernardo a una pregunta sobre el infierno fiscal en España.

Las quejas de los jóvenes y la “trampa” de la derecha

En esta línea, el economista ha afirmado que Echevarría hace “trampas”, igual que la derecha que “sólo se fija en los impuestos”.

"Tú perteneces a una generación que es la que más quiere de la Administración y la que menos le quiere pagar. Os quejáis de que no tenéis vivienda, os quejáis de que está cara, pero a la vez incitáis a no pagar impuestos”, le afeó Bernardos, para añadir que este comentario fue “una falta de responsabilidad absoluta porque impediste ver a la gente lo bueno que son los impuestos. Porque gracias a los impuestos tenemos una sanidad pública, tenemos una educación pública y lo que deberías haber hecho es decir igual este Gobierno no lo hace del todo bien y proclamar que es lo que queremos todos de que nuestros impuestos sean bien gastados, que es la clave”.

Finalmente, Bernardos afirmó que al joven de Nuevas Generaciones lo que le interesa es “beneficiar a los ricos para perjudicar a los pobres y, especialmente, a los que cobran el SMI. Como futuro economista fracasaste, dijiste una media verdad y eso no es bueno para la profesión", ha esgrimido.