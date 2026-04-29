La notaria alicantina María Cristina Clemente revela el cambio en las escrituras que muchos desconocen: “Poco se habla de esto”

Guardar una escritura en papel, llevarla de una administración a otra o preocuparse por si se pierde ya no es la única opción. La digitalización notarial permite disponer de una copia autorizada electrónica de la escritura, una alternativa pensada para quienes quieren reducir el uso de papel y tener sus documentos importantes más accesibles.

La notaria alicantina María Cristina Clemente lo explica con una frase muy clara: “Puedes tener copia autorizada electrónica de tu escritura con código QR o CSV que sustituya la copia en papel”.

Según detalla, esta posibilidad puede solicitarse “en cualquier notaría de España” y permite contar con una copia electrónica con garantías de seguridad e integridad. La clave está en el código QR o Código Seguro de Verificación, que permite acceder al documento auténtico depositado en la sede electrónica notarial.

El notario reemplaza al altar / Notebooklm

Una copia electrónica con código QR o CSV

Clemente se dirige especialmente a quienes prefieren operar cada vez más en digital: “Si eres de los que cada vez quieres menos papel y has optado por la digital, puedes pedir en cualquier notaría de España copia autorizada electrónica de tu escritura y olvídate de la tradicional copia en papel”.

El funcionamiento es sencillo. En lugar de depender de una copia física, el ciudadano puede mostrar un código QR o CSV para que la persona, entidad o administración que necesite comprobar la escritura pueda acceder a la copia autorizada electrónica auténtica.

El Portal Notarial del Ciudadano permite verificar una copia autorizada electrónica mediante el Código Seguro de Verificación, comprobando la autenticidad e integridad del documento notarial.

Cómo funciona si tienes que presentar la escritura

La notaria pone un ejemplo práctico: “Imagina que tienes que presentar esa escritura en otra notaría o ante cualquier persona, física, jurídica o un órgano administrativo, como por ejemplo un ministerio o un ayuntamiento”.

En ese caso, no haría falta entregar necesariamente una copia tradicional en papel. Según Clemente, “bastará que exhibas en cualquier soporte, puede ser papel o tu móvil, un código QR o CSV”.

Ese código permite acceder a la copia auténtica ubicada en la sede electrónica notarial, con garantías de seguridad e integridad. La publicación especializada Escritura Pública, vinculada al ámbito notarial, explica que el ciudadano que lo solicite puede tener disponibles en la Sede Electrónica Notarial copias simples y autorizadas de sus escrituras para acceder a su contenido.

Menos papel y menos riesgo de pérdida

Una de las grandes ventajas de esta copia electrónica es la comodidad. No se trata solo de evitar imprimir documentos, sino de reducir el riesgo de pérdida, extravío o deterioro de una escritura física. Clemente lo resume así: “Con ello, sin duda, se reducen tus costes, puesto que puedes reproducirla tantas veces como quieras y además en diversos lugares por diversos interesados”.

Además, añade otra ventaja importante: “Se elimina el riesgo de pérdida o extravío”.

La copia con CSV funciona como una vía de acceso al documento electrónico auténtico. Diversos análisis notariales explican que no se trata solo de un sistema para comprobar un documento, sino de una forma de acceder a la copia ubicada en la sede electrónica notarial y verificar su autenticidad e integridad.

Firma de una herancia ante un notario / Activos

Qué significa para el ciudadano

La utilidad es clara: si una persona necesita presentar una escritura ante una administración, otra notaría, una empresa o cualquier tercero legitimado, puede hacerlo de una forma más cómoda y digital.

La copia autorizada electrónica permite que el documento no dependa únicamente de un original físico. En un contexto de trámites cada vez más digitales, esta opción facilita la gestión de escrituras sin cargar siempre con una copia en papel.

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Eso sí, conviene recordar que cada trámite puede tener sus propios requisitos y que, ante dudas, lo recomendable es consultar con la notaría o con el organismo ante el que se vaya a presentar la escritura.