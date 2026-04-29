Expertos del SEPE lo confirman: puedes pedir este cambio para que la declaración de la Renta no te salga a pagar

Pides el borrador de la renta y te sale a pagar. ¿Cómo puede ser si has estado trabajando y cobrando el paro? Pues ahí tienes la respuesta: has tenido dos pagadores. Lo que muchos contribuyentes no saben es que las prestaciones o los subsidios por desempleo también se consideran rendimientos del trabajo, por lo que están sujetos a la retención del IRPF.

Cuando trabajas en una empresa, ésta calcula tu retención de IRPF según lo que cree que va a pagarte durante todo el año y lo mismo ocurre con el SEPE. Pero ¿cuánto te retiene el SEPE?

Esta es una de la cuestiones que ha planteado un oyente en el programa ‘Madrid Trabaja’ de Telemadrid, que está en esta situación y a la hora de comprobar el borrador le sale a pagar. Para resolver esta duda, en el programa cuentan con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que ha explicado que no hay un porcentaje fijo ya que depende de la normativa fiscal vigente en cada momento y de las circunstancias personales del parado.

“El porcentaje total se calculará dependiendo del importe total que el beneficiario va a cobrar durante el año y de las circunstancias personales. Es decir, si tiene hijos, o no, y las rentas que tenga”, explica Maján. Además, añade que “automáticamente el SEPE no realiza retenciones hasta un límite de 17.076 euros anuales. Eso supone que mensualmente para el cobro de 1.423 euros brutos más o menos no hay retención, según la normativa fiscal”. Es decir, las personas que cobren menos de esas cuantías o menos de los 12 meses del año no van a tener retención en la prestación o el subsidio.

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Este es el motivo por el que sale a pagar la declaración de la Renta, porque el SEPE no ha aplicado ninguna retención y ahora Hacienda tiene que regularizar esa situación y cobrar el IRPF no retenido anteriormente.

Por último, debes tener en cuenta que pese a tener dos pagadores no siempre estarás obligado a presentar la declaración de la Renta. Aquí te contamos los supuestos en los que tendrás que hacerlo.

Cómo cambiar en el SEPE las retenciones del IRPF

El asesor del SEPE también ha contestado una segunda pregunta de este oyente, que cuestionaba si se podía solicitar que se le aumente la retención en la prestación por desempleo para luego no tener que pagar en la declaración de la Renta. La respuesta es que sí.

En su página web, el SEPE explica que se puede pedir un incremento en la retención del IRPF sobre la prestación por desempleo. Debe solicitarse por escrito “cinco días antes de terminar el mes anterior al cobro de la nómina. El nuevo tipo se aplicará hasta final de año y en tanto no renuncies por escrito o solicites un nuevo tipo superior”, explica el organismo, que añade “todo ello sin perjuicio de otras regularizaciones por cambios en tus circunstancias personales y familiares que determinen un tipo superior al solicitado”.