¿Te pueden descontar el tiempo que sales a fumar en el trabajo? Esto dice un abogado laboralista

Salir a fumar durante la jornada laboral es una costumbre habitual en muchas empresas, pero también una fuente frecuente de conflictos entre trabajadores y empleadores. La duda aparece cuando esas pausas no coinciden con los descansos reconocidos o cuando se repiten varias veces a lo largo del día. En un contexto en el que cada minuto de trabajo puede estar sujeto a registro horario, muchas compañías se preguntan si pueden limitar, descontar o incluso prohibir esas salidas para fumar. La respuesta no siempre es sencilla, porque depende del momento en el que se produzca la pausa, de si existe un descanso pactado y de cómo esté regulado dentro de la empresa.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica esta cuestión desde una perspectiva práctica para las empresas y los trabajadores. Su planteamiento parte de una diferencia básica: no es lo mismo fumar durante un descanso legal que abandonar el puesto durante la jornada para hacer pausas adicionales. Según resume el letrado, “fumar durante el tiempo de descanso es totalmente legal”. Es decir, si el trabajador se encuentra en un descanso entre jornadas o dentro del descanso previsto en una jornada continuada, puede emplear ese tiempo como quiera. “Durante un descanso entre jornadas, durante el descanso de una jornada continuada, el trabajador puede hacer lo que quiera. Si está fumando durante ese descanso, maravilloso”, señala.

Fumar fuera de los descansos

El problema, según Ignacio de la Calzada, aparece cuando esas salidas para fumar se realizan fuera de los descansos reconocidos. En muchas jornadas largas, algunos empleados abandonan su puesto durante tres o cinco minutos para fumar y lo hacen de manera repetida. En esos casos, la empresa puede considerar que ese tiempo no forma parte del descanso, sino de la jornada laboral que se está dejando de cumplir. “Hay otros trabajadores que en jornadas largas y no dentro de su derecho al descanso salen a fumar, tres o cinco minutos, y así de forma reiterada”, explica el abogado. Ante esa situación, la compañía puede reclamar ese tiempo, exigir que se recupere o, en determinados supuestos, descontarlo.

Las pausas para fumar fuera del descanso pueden generar diferencias con los empleados que no fuman, según el abogado laboralista / INFORMACIÓN

La razón que expone el laboralista tiene que ver con la igualdad entre empleados y con el uso efectivo del tiempo de trabajo. Si una empresa permite que una persona fumadora haga varias pausas adicionales y no concede ese mismo margen al resto de la plantilla, puede generarse una diferencia de trato. “El tiempo de fumar realmente, si le estás concediendo a un empleado que puede hacer eso, a otro empleado lo estás discriminando, porque el que no fuma no tiene ese tiempo”, advierte De la Calzada.

Por eso, el abogado insiste en que la clave está en no confundir una pausa para fumar con un descanso laboral si esa pausa no está prevista. “La cuestión es que ese tiempo que se dedica a fumar no es descanso”, afirma. A partir de ahí, la empresa puede actuar si la conducta se repite, especialmente si antes ha avisado al trabajador y ha dejado clara la norma interna. De la Calzada sostiene que ese comportamiento “se puede sancionar” y que, si se produce de forma reiterada y con avisos previos, “podría llevar incluso a un despido”. No se trataría, por tanto, de castigar el hecho de fumar, sino de controlar las ausencias del puesto de trabajo fuera de los descansos autorizados.

Protocolo

Para evitar conflictos, el laboralista recomienda que las empresas establezcan reglas claras y conocidas por toda la plantilla. “Como empresa, lo más importante es establecer un protocolo y un reglamento donde se indique la expresa prohibición, por ejemplo, de fumar”, explica. Esa prohibición no impediría fumar en cualquier circunstancia, sino limitarlo a los tiempos de descanso establecidos. Según el abogado, la empresa puede dejar por escrito que fumar solo estará permitido “única y exclusivamente durante los descansos de 10 o 15 minutos que se tengan”. De esta forma, trabajadores y responsables conocen de antemano qué se permite, cuándo se permite y qué consecuencias puede tener incumplir la norma.

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Organización flexible

Otra opción que menciona Ignacio de la Calzada es organizar el descanso de forma flexible, siempre dentro del tiempo total reconocido. Por ejemplo, si una persona tiene 30 minutos de descanso, la empresa puede permitir que los distribuya en diferentes pausas. “Hay empresas que cogen otra fórmula: si tienes 30 minutos para el descanso, puedes optar por hacer 15 y luego unas pausas para el cigarro que coincidan con el tiempo de descanso de 30 minutos”, indica. El abogado pone como ejemplo tres pausas de cinco minutos que, sumadas a otros 15 minutos, completarían media hora. “Eso sería lícito”, añade, siempre que se trate de un reglamento interno comunicado a los empleados y que exista un sistema de control horario que permita verificar las entradas y salidas.