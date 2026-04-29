La Guardia Civil alerta sobre la estafa que puede colarte apuestas falsas en la declaración de la renta sin haber jugado nunca

“¿Pero si no he jugado en mi vida en una plataforma de juego online?”. Con esta escena arranca el vídeo publicado por la Guardia Civil en Instagram para alertar de una estafa que puede dar un buen susto a muchos contribuyentes en plena campaña de la renta.

El problema no está en una apuesta que uno recuerde mal ni en un error sin importancia. Según explica el cuerpo, detrás puede haber una suplantación de identidad: ciberdelincuentes que usan datos personales robados, como el DNI y el nombre, para abrir cuentas en casas de apuestas y generar movimientos que luego aparecen vinculados a la víctima ante la Agencia Tributaria.

La propia Guardia Civil lo resume de forma muy clara: “Los ciberdelincuentes han utilizado tus datos personales robados, DNI y nombre, para abrir cuentas en casas de apuestas y obtener beneficios que luego aparecen como tuyos ante Hacienda”.

La Guardia Civil y Telefónica impulsan una campaña para la prevención de los ciberdelitos / Europa Press

El aviso de la Guardia Civil: no confirmes el borrador

La recomendación principal es inmediata. Si al revisar los datos fiscales aparecen apuestas o ganancias que la persona no ha realizado, no hay que seguir como si nada. “Si en tus datos fiscales aparecen apuestas que no has realizado, no confirmes el borrador y sigue estos pasos”, advierte la Guardia Civil.

Ese es el primer mensaje importante para el contribuyente: antes de validar la declaración, hay que comprobar bien si existe alguna actividad en plataformas de juego que no corresponda con la realidad. Porque confirmar el borrador sin corregir esa información puede complicar después la reclamación.

Qué hacer si aparecen apuestas que no son tuyas

El vídeo difundido por la Guardia Civil enumera varios pasos para actuar si una persona detecta que han usado su identidad en plataformas de juego online.

El primero es recurrir al protocolo PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), una herramienta diseñada para ayudar a las víctimas de este tipo de fraude. “Usa el protocolo PACS, diseñado para ayudar a las víctimas de esta estafa. Puedes hacerlo de forma online”, explica el instituto armado.

El segundo paso es denunciar. La Guardia Civil subraya que comunicarlo oficialmente es esencial: “Comunica ante la Guardia Civil u otro cuerpo policial. Es el paso fundamental para acreditar la suplantación de identidad ante la Agencia Tributaria”.

Es decir, no basta con detectar el problema. Hay que dejar constancia formal de que esa actividad no ha sido realizada por la persona afectada.

Cerrar la cuenta falsa y reunir pruebas

Además de la denuncia, el vídeo insiste en que conviene contactar con la plataforma de juego en la que se haya abierto la cuenta de forma fraudulenta. La recomendación es clara: “Contacta con la casa de apuestas para cerrar la cuenta falsa y pedir certificados de actividad”.

La Guardia Civil añade un detalle especialmente importante para defender el caso: esos certificados deben incluir información como “los datos de acceso como la dirección IP para demostrar que no fuiste tú”.

Esta parte puede resultar clave, porque permite reforzar la idea de que la cuenta fue creada o utilizada por terceros y no por la víctima cuya identidad ha sido suplantada.

El siguiente paso: informar a Hacienda

Una vez reunida la documentación, el cuerpo recuerda que hay que trasladar toda esa información a la Agencia Tributaria. La instrucción es directa: “Informa a Hacienda con toda la documentación”.

En otras palabras, el afectado debe acompañar su situación con todos los elementos que acrediten la suplantación: denuncia, certificados de actividad, datos de la cuenta fraudulenta y cualquier otro documento que ayude a demostrar que nunca realizó esas apuestas.

La medida de prevención que recomienda la Guardia Civil

El vídeo no se queda en la reacción ante el fraude. También pone el foco en cómo prevenir nuevos intentos.

La Guardia Civil recomienda activar Phishing Alert, un servicio de la Dirección General de Ordenación del Juego que avisa si alguien intenta registrarse en plataformas de juego online utilizando una identidad ajena.

“Activa Phishing Alert. Es un servicio de la Dirección General de Ordenación del Juego que te avisa si alguien intenta registrarse en plataformas de juego online utilizando tu identidad de forma fraudulenta”, señala el vídeo.

Se trata de una herramienta útil para detectar a tiempo movimientos sospechosos y reducir el riesgo de que el fraude pase desapercibido hasta que ya haya generado consecuencias fiscales.

José Luis Roca

Un fraude que puede salir muy caro

El mensaje final de la Guardia Civil va más allá de la campaña de la renta. Lo que pone sobre la mesa es hasta qué punto un robo de datos puede afectar a la vida de una persona aunque esta no sepa que está siendo utilizada por terceros.

“Compartir mis datos puede arruinarme sin que yo lo sepa”, plantea uno de los mensajes del vídeo. Y la respuesta es igual de contundente: “Exacto. Protege tu DNI y datos personales. Tapa la información sensible y revisa tus cuentas”.

La advertencia es especialmente relevante en una época en la que muchos usuarios envían documentación, comparten imágenes de documentos o dejan expuestos datos sensibles sin reparar en las consecuencias.

La clave: revisar bien los datos fiscales

La enseñanza más útil para el contribuyente es sencilla: revisar con calma el borrador de la renta y no dar por buena cualquier información que aparezca en los datos fiscales.

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Si figuran ganancias por apuestas online que nunca se han realizado, puede no tratarse de un error menor, sino de una posible suplantación de identidad. Y, en ese caso, actuar rápido resulta fundamental para evitar problemas con Hacienda y frenar cuanto antes el uso fraudulento de los datos personales.