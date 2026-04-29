Reforma de las pensiones: los años cotizados que harán falta para jubilarse a los 65 o a los 67

La reforma de las pensionesencara su tramo final en España con un cambio que afectará directamente a miles de trabajadores en los próximos años. La edad de jubilación, que durante mucho tiempo estuvo asociada de forma casi automática a los 65 años, ha dejado de ser una cifra única para todos. El sistema avanza hacia un modelo en el que la vida laboral acumulada tiene un peso decisivo a la hora de determinar cuándo puede retirarse una persona y en qué condiciones puede acceder a su pensión.

Este proceso forma parte de una reforma iniciada hace más de una década. La Ley 27/2011 estableció un calendario progresivo para elevar la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. La aplicación comenzó en 2013 y se ha desarrollado de forma gradual: primero con incrementos de un mes por año entre 2013 y 2018, y después con subidas de dos meses anuales hasta llegar a 2027. El objetivo de este ajuste es adaptar el sistema al aumento de la esperanza de vida, al envejecimiento de la población y a la jubilación progresiva de la generación del ‘baby boom’.

Cotizaciones

A partir de ahí, la clave está en los años cotizados. En 2026, quienes quieran jubilarse a los 65 años deberán acreditar al menos 38 años y tres meses de cotización a la Seguridad Social. Si no alcanzan ese periodo, la edad ordinaria de retiro se sitúa en los 66 años y 10 meses. Este esquema anticipa el cambio definitivo previsto para el 1 de enero de 2027, cuando la edad legal quedará fijada en 67 años para quienes no lleguen al mínimo exigido de cotización. En cambio, los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán seguir jubilándose a los 65 años sin penalización por edad.

La reforma consolida así un sistema con dos caminos principales. Por un lado, quienes tengan una carrera laboral larga conservarán la posibilidad de retirarse a los 65 años. Por otro, quienes no alcancen el umbral de cotización deberán prolongar su vida laboral hasta los 67 años si quieren acceder a la jubilación ordinaria. Este modelo vincula de manera más estrecha la edad de retiro con el tiempo trabajado y cotizado.

Cobrar la pensión íntegra

Ahora bien, alcanzar la edad correspondiente no significa automáticamente cobrar el 100% de la pensión. Para percibir la totalidad de la base reguladora, en 2026 se exige haber cotizado al menos 36 años y seis meses. Si el trabajador no llega a ese periodo, la cuantía se reduce en función de los años aportados al sistema. A partir de 2027, ese requisito aumentará hasta los 37 años cotizados. Además, para acceder a una pensión contributiva es imprescindible cumplir unas condiciones mínimas: haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral y que, de ellos, dos estén comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de la jubilación.

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Jubilación anticipada

La jubilación anticipada seguirá existiendo, aunque con límites y recortes en la prestación. Según el esquema previsto desde 2027, la jubilación anticipada voluntaria permitirá retirarse hasta dos años antes de la edad legal. Esto significa que podrá producirse a partir de los 65 años si no se alcanzan los 38 años y seis meses cotizados, o desde los 63 años si se supera ese periodo. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, el adelanto podrá llegar hasta cuatro años antes de la edad ordinaria: desde los 63 años para quienes no lleguen al umbral de cotización y desde los 61 años para quienes sí lo superen. Estas modalidades aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía final de la pensión.