Tirón de orejas de la UE a España por no aplicar las normas antiblanqueo sobre las criptomonedas

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España por ir tarde en una parte clave de la regulación cripto: la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha enviado un dictamen motivado al Gobierno español —también a Polonia— por no haber transpuesto correctamente las modificaciones de la normativa europea que obliga a identificar a quienes envían y reciben criptoactivos, y por no haber notificado las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento.

En la práctica, la UE está pidiendo que las transferencias de criptomonedas dejen de moverse en una zona gris desde el punto de vista regulatorio. El objetivo es que cada operación tenga rastro: quién paga, quién cobra y qué proveedor de servicios interviene. La lógica es la misma que ya se aplica en el sistema financiero tradicional, pero trasladada al ecosistema cripto, que por definición es descentralizado.

Dos meses de plazo

La Comisión da a España dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Si no lo hace, Bruselas puede elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No es una simple advertencia política: el dictamen motivado es un paso formal dentro de los procedimientos de infracción de la UE y suele ser la antesala de una demanda si el Estado miembro no corrige el incumplimiento.

El reproche se centra en la falta de transposición al marco jurídico español de modificaciones vinculadas a la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, aprobada en 2015 y posteriormente reforzada para mejorar la trazabilidad de fondos financieros. La Comisión también señala que España no ha completado la aplicación del régimen sobre sanciones administrativas y otras medidas que debía estar listo antes del 30 de diciembre de 2024.

La clave está en lo que en el sector se conoce como la versión cripto de la “travel rule”: la obligación de que la información sobre el originador y el beneficiario acompañe a la transferencia. En el mundo bancario, esa trazabilidad existe desde hace años. En cripto, donde las direcciones pueden ser pseudónimas y los fondos se mueven de forma global casi instantánea, la UE quiere cerrar la brecha.

El matiz que muchos ignoran: anónimo y pseudónimo no son lo mismo

Conviene matizar algo importante: Bitcoin y muchas criptomonedas no son anónimas en sentido estricto, sino pseudónimas. Las transacciones quedan registradas en una blockchain pública, pero una dirección no identifica por sí sola a una persona. Lo que busca la normativa europea es que los proveedores regulados —exchanges, custodios y otros servicios de criptoactivos— vinculen esas operaciones con datos reales de clientes cuando actúan como intermediarios.

El enfoque encaja con la arquitectura regulatoria que la UE ha desplegado en los últimos años. Por un lado está MiCA, el reglamento europeo de mercados de criptoactivos, que crea un marco común para emisores y proveedores de servicios cripto. ESMA recuerda que MiCA entró en vigor en junio de 2023 y que su aplicación se ha ido desplegando mediante medidas técnicas y de supervisión. Por otro lado está el paquete antiblanqueo, que extiende la lógica de identificación y control al movimiento de fondos digitales.

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La propia Comisión Europea defiende que el marco cripto comunitario busca adaptar los servicios financieros a la era digital y reducir riesgos como fraude, abuso de mercado, ciberseguridad, blanqueo, financiación del terrorismo y elusión de sanciones. En 2021, cuando presentó la reforma antiblanqueo, Bruselas ya subrayó que las modificaciones permitirían la trazabilidad completa de transferencias de criptoactivos como bitcoin y ayudarían a prevenir su uso en blanqueo o financiación terrorista.

La Comisión advierte ahora de que la falta de aplicación “entraña riesgos jurídicos, financieros y operativos” para entidades, personas y, en particular, para los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en la UE. Ese punto es relevante: no se trata solo de perseguir a delincuentes, sino de evitar que empresas reguladas trabajen en un entorno incompleto, con dudas sobre obligaciones, controles, sanciones y responsabilidad.

La amenaza de bancarización del sector cripto

Para los exchanges y proveedores cripto, este tipo de normas implica más carga de cumplimiento: verificación de identidad, recopilación de datos, controles de origen y destino, conservación de información y posible bloqueo o revisión de operaciones sospechosas. Para el usuario medio, el cambio se traduce en menos margen para operar con plataformas reguladas sin dar información personal. Y para quienes defienden una visión más libertaria de las criptomonedas, supone otro paso hacia la bancarización del sector.

Ese es el choque de fondo. La UE quiere que el dinero digital esté bajo controles comparables a los del dinero tradicional. Parte del ecosistema cripto, en cambio, considera que esta presión regulatoria erosiona una de las promesas originales de Bitcoin: poder transferir valor sin pedir permiso a intermediarios. La tensión no se resolverá con este expediente, pero el mensaje de Bruselas es inequívoco: si una empresa presta servicios cripto en Europa, debe operar con reglas de identificación, trazabilidad y prevención del blanqueo.

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España no parte de cero en regulación cripto. El país ya ha avanzado en obligaciones fiscales, registros de proveedores y adaptación al nuevo marco europeo. Pero este expediente señala un retraso concreto: la incorporación completa de las reglas antiblanqueo y de las sanciones asociadas. En un mercado donde la seguridad jurídica es clave, ese desfase puede ser incómodo tanto para supervisores como para empresas.

También hay una lectura competitiva. La regulación europea pretende crear un terreno común para todos los operadores de la UE. Si unos países aplican las normas antes y otros se retrasan, se generan asimetrías: empresas que operan con más incertidumbre, supervisores con herramientas desiguales y usuarios sometidos a niveles distintos de control según el país. De ahí que Bruselas insista en armonizar el marco.

El aviso llega en un momento en el que el sector cripto ya no vive al margen del sistema financiero. Los ETF de bitcoin, la entrada de grandes gestoras, la tokenización de activos y la expansión de stablecoins han acercado el ecosistema a bancos, fondos y supervisores. Cuanto más institucional se vuelve el mercado, menos tolerancia hay hacia agujeros regulatorios.

Para España, la pelota queda ahora en el tejado del Gobierno. Tiene dos meses para corregir el retraso, responder a Bruselas y notificar las medidas pendientes. Si no lo hace, el expediente puede terminar en Luxemburgo, ante el TJUE.

El tirón de orejas europeo deja una conclusión clara: la UE no quiere que las criptomonedas sean un carril paralelo al sistema financiero, sino una pieza más del mismo tablero regulatorio. La innovación puede seguir, pero con nombre, apellidos y sanciones si se incumplen las reglas.