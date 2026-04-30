Aviso importante a los clientes de Trade Republic: el error en el borrador de la Renta que hay que rectificar

La campaña de la declaración de la Renta vuelve a situar a millones de contribuyentes ante una revisión clave: comprobar que los datos fiscales incorporados al borrador coinciden con la realidad de sus ingresos, inversiones, retenciones y operaciones financieras. Aunque Renta WEB facilita buena parte del proceso, confirmar la declaración sin revisar cada apartado puede provocar errores que después obliguen a rectificar. En especial, las operaciones con productos de inversión requieren una atención adicional, porque una casilla mal cumplimentada puede modificar el resultado final del IRPF y generar problemas si la información no se declara en el apartado correspondiente.

Cada contribuyente tiene la responsabilidad de revisar los datos antes de presentar la declaración. Esta comprobación es especialmente relevante cuando se han vendido acciones, fondos, activos financieros o productos similares, ya que las ganancias y pérdidas pueden tener un tratamiento distinto según su naturaleza. En este contexto, Trade Republic ha trasladado un aviso a parte de sus clientes en España por una incidencia detectada en el borrador de la Renta.

El aviso de Trade Republic

La compañía ha identificado un problema que puede afectar al resultado de la declaración de algunos usuarios. Según la información facilitada por el neobanco, determinadas ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones cotizadas, que deberían aparecer en las casillas correspondientes a ese tipo de operaciones, pueden figurar en otro apartado del borrador. En concreto, estas operaciones deberían declararse como ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones de acciones negociadas, dentro del bloque de casillas 0326/0337 o, según la referencia aportada, entre las casillas 0332 y 0337. Sin embargo, en algunos borradores se habrían incluido como rendimientos del capital mobiliario procedentes de transmisión, amortización o reembolso de otros activos, en la casilla 0031.

Un usuario usando la app de Trade Republic / Europa Press

¿A quién afecta?

El aviso no afecta a todos los clientes de Trade Republic. La incidencia se limita a usuarios en España que hayan vendido acciones cotizadas durante 2025, especialmente durante el periodo en el que operaban con IBAN español. Quedan fuera de esta comunicación quienes hayan utilizado otros productos financieros pero no hayan vendido acciones cotizadas. También se precisa que las ganancias procedentes de commodities o ETCs aparecen correctamente reportadas y no requieren cambios.

Qué hacer si no has presentado la Renta

Para quienes estén afectados y todavía no hayan presentado la declaración, la situación tiene una solución sencilla. Trade Republic ha indicado que ya ha solicitado la modificación de los datos para que el borrador refleje correctamente la información. En ese caso, el contribuyente puede esperar a que la Agencia Tributaria actualice los datos en los próximos días antes de confirmar su declaración. Otra opción es corregir manualmente el borrador: eliminar las ganancias de acciones cotizadas que aparezcan en la casilla 0031 y trasladarlas al apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de acciones negociadas, entre las casillas 0332 y 0337. La entidad ha señalado que avisará a los usuarios cuando la información aparezca corregida, por lo que no sería necesario entrar continuamente en el borrador para comprobar si la actualización ya se ha producido.

Si ya has presentado la Renta

La situación cambia si el contribuyente ya ha presentado la Renta con los datos mal ubicados. En ese supuesto, la vía indicada es acceder de nuevo a Renta WEB y presentar una autoliquidación rectificativa. La rectificación consistiría en retirar de la casilla 0031 las ganancias de acciones cotizadas que no deberían figurar ahí e incorporarlas en el bloque correcto de ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones de acciones negociadas. La propia información facilitada advierte de que las operaciones relacionadas con ETCs o commodities no deben modificarse si ya aparecen correctamente.

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Trade Republic ha recomendado acudir a su servicio de atención al cliente en caso de dudas sobre la incidencia comunicada. No obstante, cuando la consulta afecte a apartados concretos de la declaración, la opción más prudente es recurrir a un asesor fiscal que pueda revisar el caso individual y evitar nuevos errores.