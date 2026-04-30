El aviso de Hacienda que debes leer antes de hacer la declaración de la Renta: advierte de una estafa

La declaración de la Renta es uno de los trámites fiscales más importantes del año para millones de contribuyentes. Durante la campaña, los ciudadanos deben revisar sus datos, comprobar si tienen derecho a devolución o si deben ingresar alguna cantidad, y confirmar que la información que aparece en el borrador coincide con su situación personal, laboral y económica. Aunque la presentación se ha digitalizado cada vez más, este proceso sigue exigiendo atención, especialmente cuando se reciben comunicaciones relacionadas con el IRPF, devoluciones, citas o supuestas incidencias en la declaración. En estas fechas, cualquier mensaje que parezca proceder de la Agencia Tributaria puede generar dudas y precisamente por eso conviene actuar con prudencia antes de abrir enlaces, descargar archivos o facilitar cualquier dato.

La campaña de la Renta también es un periodo en el que aumentan los intentos de fraude vinculados a trámites fiscales. Por eso, además de revisar las casillas del borrador y comprobar la información fiscal, es importante verificar siempre el origen de los mensajes recibidos. Ante cualquier comunicación inesperada, la recomendación principal es no precipitarse, no entregar información personal ni bancaria y consultar únicamente los canales oficiales.

Nueva estafa

En este contexto, la Agencia Tributaria ha publicado un aviso de seguridad para la Campaña de la Renta 2025 en el que advierte de posibles intentos de suplantación de identidad. Según recuerda el organismo, los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por la Agencia Tributaria mediante correos electrónicos fraudulentos, una práctica conocida como phishing, o a través de mensajes SMS falsos, conocidos como smishing. El objetivo de estos engaños suele ser que el contribuyente pulse en un enlace, descargue un archivo, introduzca sus datos personales o facilite información bancaria creyendo que está realizando una gestión legítima.

La advertencia de la Agencia Tributaria por los fraudes en la Campaña de la Renta / CHATGPT

Ni SMS ni correos electrónicos

Uno de los puntos principales del aviso es que la Agencia Tributaria no solicita por correo electrónico ni por SMS información confidencial, económica o personal. Tampoco pide por estas vías números de cuenta, datos de tarjetas bancarias ni otra información sensible del contribuyente. Además, el organismo recuerda que no adjunta anexos con información de facturas u otros datos similares en este tipo de mensajes. La Agencia Tributaria pide a los ciudadanos que no descarguen ficheros ni documentos adjuntos si reciben un correo supuestamente enviado por Hacienda y que no pinchen en enlaces destinados, aparentemente, a recibir una devolución.

El aviso también aclara otra cuestión relevante: la Agencia Tributaria nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni utiliza Bizum para devolver dinero a los contribuyentes. Por tanto, cualquier mensaje que prometa una devolución de impuestos mediante tarjeta o Bizum debe considerarse sospechoso. Del mismo modo, Hacienda recuerda que nunca cobra ningún importe por los servicios que presta.

Cita previa

Si una persona ha pedido cita, el organismo puede ponerse en contacto telefónicamente con ella. En el caso concreto de la Campaña de la Renta, el teléfono desde el que puede llamar la Agencia Tributaria es el 91 333 5 333. Esta información permite diferenciar una llamada prevista dentro del procedimiento de asistencia de otros contactos inesperados que puedan generar dudas. Aun así, el criterio de seguridad sigue siendo el mismo: no facilitar datos confidenciales ante comunicaciones sospechosas y no utilizar enlaces recibidos por SMS o correo electrónico para realizar gestiones sensibles. Si el contribuyente no ha solicitado una cita o desconfía de la comunicación, lo más prudente es contrastar la información por vías oficiales antes de actuar.

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En caso de recibir un correo supuestamente remitido por la Agencia Tributaria, el organismo recomienda no descargar archivos adjuntos y no pulsar enlaces relacionados con devoluciones. Si el mensaje solicita información personal, económica o confidencial, debe eliminarse y comunicarse la situación. La misma pauta se aplica a los SMS que incluyan enlaces para recibir devoluciones de impuestos o pidan datos sensibles: hay que borrarlos e informar.