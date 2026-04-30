“No firmes nada”: el aviso de un abogado laboralista para no perder dinero ante una carta de despido

Recibir una carta de despido es uno de los momentos más delicados para cualquier trabajador. La tensión del momento, la presión de la empresa y las dudas sobre qué va a ocurrir después pueden llevar a tomar decisiones precipitadas. Sin embargo, antes de firmar cualquier documento conviene leer con calma cada línea, comprobar las fechas, entender el motivo alegado por la empresa y revisar si las cantidades que aparecen son correctas.

Uno de los errores más habituales es firmar sin saber exactamente qué se está aceptando. En muchas ocasiones, junto a la carta de despido se entrega también el finiquito, la liquidación o un documento de saldo y finiquito. Aunque pueda parecer una gestión administrativa sin mayor importancia, su contenido puede tener consecuencias relevantes. Por eso, los especialistas recomiendan no actuar con prisas y si hay dudas, pedir asesoramiento antes de aceptar cualquier documento que pueda cerrar la puerta a una reclamación posterior.

Carta de despido

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha advertido precisamente de este riesgo a partir de un caso que, según explica, ocurrió realmente. “Carlos perdió más de 12.000 euros por no saber leer su carta de despido”, señala el letrado. Según relata, Carlos llevaba seis años trabajando en la empresa cuando, un lunes, le pusieron delante una carta de despido y le dijeron: “Firma aquí y te vas hoy”. El trabajador firmó sin revisar, sin consultar y sin pedir ayuda. El problema llegó después, cuando quiso reclamar y descubrió que la documentación que había aceptado complicaba enormemente cualquier actuación posterior.

De la Calzada resume el caso con una advertencia directa: “Si algún día recibes esto en el trabajo, no firmes nada”. El abogado explica que el trabajador firmó “una liquidación, un saldo y finiquito con valor liberatorio”, una fórmula que puede tener un efecto muy importante si se acepta sin reservas. Según el laboralista, ese documento “impidió que se pudiera reclamar después”.

El error que puede costarte miles de euros si recibes una carta de despido / INFORMACIÓN

Puntos que hay que revisar

El abogado recuerda que una carta de despido debe contener elementos concretos que el trabajador tiene que revisar antes de hacer nada. Entre ellos, menciona la fecha, los hechos alegados y, en los casos de despido objetivo, la cuantía de la indemnización. Esos datos son esenciales porque permiten saber desde cuándo empiezan a contar los plazos, qué causa invoca la empresa y si la cantidad ofrecida se corresponde con lo que legalmente debería abonarse. Si la carta es genérica, confusa o no detalla los hechos, puede ser un punto relevante en una futura impugnación.

El problema, según De la Calzada, es que muchas cartas de despido llegan acompañadas de otros documentos que el trabajador firma en el mismo momento, normalmente sin margen para revisarlos con tranquilidad. En ese contexto, el trabajador puede pensar que está firmando solo la recepción de la carta o el cobro de unas cantidades, cuando en realidad puede estar aceptando una liquidación con efectos más amplios. Por eso, una de las recomendaciones más repetidas por los laboralistas es firmar únicamente si se entiende el documento y, en caso de hacerlo, dejar constancia de fórmulas como “no conforme” cuando exista desacuerdo o dudas.

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La advertencia del abogado es especialmente relevante porque, según indica, esta situación “pasa más de lo que crees” y puede repetirse “a menudo” en las empresas. Incluso cuando el despido pudiera ser improcedente, la firma de determinados documentos puede dificultar la reclamación. “Todo esto se puede evitar conociendo tus derechos”, concluye.