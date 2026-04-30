La abogada Laura Lobo aclara el mito sobre donar todos los bienes para evitar dejar herencia a los hijos: “Es un error”

Es común escuchar a personas que, al llegar a la edad avanzada, consideran la opción de donar todos sus bienes para evitar que sus hijos hereden. La idea es simple: al no dejar bienes al morir, no hay herencia que repartir. Sin embargo, esta estrategia no es tan efectiva como parece, y Laura Lobo, abogada experta en familia y herencias, advierte que puede causar más problemas de los que resuelve.

En sus palabras, este tipo de acciones basadas en la donación no solo son incorrectas, sino que pueden ser contraproducentes para aquellos que intentan evitar que sus hijos reciban bienes en el futuro.

La idea equivocada de “donar para evitar la herencia”

“Quiero donar todos mis bienes porque no quiero dejar herencia a mis hijos”, es una frase que Laura Lobo ha escuchado más de una vez en su carrera profesional. Según explica, muchas personas piensan que, al donar bienes a otros hijos, familiares o incluso a amigos, están evitando que quede alguna herencia al momento de su fallecimiento.

Sin embargo, Lobo advierte que esta estrategia no funciona como muchos creen: “Lo que proponen es que, si a su fallecimiento no quedan bienes, no existirá herencia y, por lo tanto, sus hijos no recibirán nada”. Este razonamiento es erróneo y puede llevar a complicaciones legales.

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¿Qué significa la donación “no colacionable”?

Una de las soluciones que algunos optan al realizar estas donaciones es incluir la cláusula de “no colacionabilidad” en la escritura. En teoría, esta cláusula implica que los bienes donados no se sumarán al cálculo de la herencia, es decir, no se tendrán en cuenta a la hora de repartir la legítima entre los herederos.

Lobo explica que, aunque esto pueda parecer una buena solución, es un error. “Aunque la escritura de donación ponga que es no colacionable, todas esas donaciones se tienen en cuenta para calcular la legítima”, afirma la abogada. En otras palabras, las donaciones, incluso aquellas realizadas hace años, son consideradas a efectos de la herencia, y pueden afectar a los derechos de los herederos.

La legítima y las donaciones inoficiosas

Una de las principales consecuencias de realizar este tipo de donaciones sin considerar la legítima es que, si las donaciones perjudican a los herederos legítimos, estas pueden ser inoficiosas. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, las donaciones inoficiosas son aquellas que reducen la legítima de los herederos, y pueden ser impugnadas o deshechas.

“Se pueden deshacer todas las donaciones, aunque se hayan hecho hace 20, 10 o 15 años”, advierte Laura Lobo. Esto significa que, si un hijo o heredero legítimo considera que ha sido perjudicado por la donación, puede solicitar que se revierta, lo que genera un conflicto que puede ser difícil de resolver más tarde.

El problema que puede surgir en el futuro

Lobo concluye su intervención haciendo un llamado de atención: “Mucho cuidado con donar bienes alegremente pensando que así no se está dejando herencia a los hijos porque generalmente lo que ocurre es que se está provocando un problema que en el futuro será más difícil de resolver”.

La abogada resalta que esta estrategia de evitar la herencia a través de la donación no solo es errónea desde el punto de vista legal, sino que puede desencadenar disputas familiares complicadas. La legítima de los hijos es un derecho fundamental en el sistema legal español, y cualquier intento de eludirla de esta manera es más susceptible de generar conflictos legales que de ofrecer una verdadera solución.

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¿Qué alternativas existen?

Para aquellos que realmente no desean dejar bienes a sus herederos, existen otras opciones más adecuadas desde el punto de vista legal, como la disposición de bienes en testamento, que pueden ser planificadas con la asesoría adecuada para que no afecten la legítima de los herederos.

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Laura Lobo insta a aquellos que consideren hacer una donación para evitar dejar herencia a sus hijos a que busquen asesoría legal antes de tomar decisiones precipitadas. La planificación sucesoria adecuada es clave para evitar complicaciones y asegurar que los deseos del testador se cumplan sin causar problemas a los herederos.