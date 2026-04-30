David Jiménez, abogado experto en herencias, desmiente el mito del fideicomiso para evitar el impuesto de sucesiones

El fideicomiso ha ganado mucha popularidad en otros países como una estrategia para evitar impuestos sobre las herencias. Se trata de una figura legal en la que una persona transfiere sus bienes a un fideicomiso, convirtiéndose en usuario temporal, para que luego, al fallecer, los bienes no se incluyan en el patrimonio de los herederos, reduciendo así los impuestos de sucesiones. Esta estrategia se ha viralizado entre algunas personas que buscan maneras de esquivar los elevados tributos en España, pero según David Jiménez, abogado y economista experto en herencias, este tipo de solución no es válida en territorio español.

“Pon tu casa a nombre de un fideicomiso donde tú eres el usuario temporal para que luego tus hijos no tengan que pagar el impuesto de sucesiones”, dice el abogado, quien rápidamente aclara que esta idea, aunque frecuente en otros países, no tiene validez en España.

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¿Qué es el fideicomiso y por qué no se puede hacer en España?

El fideicomiso es un mecanismo habitual en países como Estados Unidos, donde se utiliza principalmente para evitar el pago de impuestos sobre las herencias. En este sistema, el propietario de los bienes traspasa los mismos a un fideicomiso (trust), mientras continúa siendo el beneficiario temporal. A su muerte, los bienes pasan a los herederos sin que se consideren parte de su patrimonio, eludiendo de esta manera los impuestos correspondientes.

“El fideicomiso para temas de herencias en España no se puede hacer”, advierte David Jiménez, quien explica que, aunque esta figura es muy útil en países con sistemas fiscales diferentes, no existe en España. Aclara que lo que algunas personas buscan hacer a través de un fideicomiso no es legal en el país y no tiene cabida en el marco legal español.

La sustitución fideicomisaria, pero no el fideicomiso

Aunque el fideicomiso en su forma clásica no se puede aplicar en España, David Jiménez señala que existe una figura legal que tiene cierta similitud con el fideicomiso: la sustitución fideicomisaria. Sin embargo, no tiene nada que ver con el fideicomiso que muchos piensan utilizar para eludir impuestos.

La sustitución fideicomisaria es una figura contemplada en el Código Civil español, pero su funcionamiento y efectos son muy distintos a los del fideicomiso tradicional. Esta sustitución permite que, en caso de fallecimiento, los bienes de una persona se transmitan primero a un beneficiario, pero con la condición de que, si este no puede recibirlos o no los acepta, los bienes pasen a otra persona previamente designada. Es una figura más limitada y con requisitos específicos que no tiene nada que ver con las estrategias fiscales que se emplean en otros países.

La fiscalidad de los fideicomisos fuera de España

David Jiménez deja claro que fuera de España, en países como Estados Unidos, el fideicomiso sí puede tener mucho sentido y es una herramienta utilizada por muchas personas para gestionar la herencia y evitar los impuestos de sucesiones. No obstante, recalca que la fiscalidad española es diferente y que, por lo tanto, no se puede aplicar el mismo tipo de soluciones.

“Fuera de España, puede tener mucho sentido, pero aquí en territorio español no se puede”, explica el abogado.

¿Qué alternativas existen en España para reducir el impacto del impuesto de sucesiones?

Aunque el fideicomiso no sea una opción viable, David Jiménez destaca que existen otras formas de planificación sucesoria que pueden ayudar a reducir el impacto del impuesto de sucesiones en España. Entre ellas destacan:

La donación en vida : Aunque la donación también está sujeta a impuestos, puede ser una opción para reducir el patrimonio sujeto a herencia y, por lo tanto, el impuesto de sucesiones.

: Aunque la donación también está sujeta a impuestos, puede ser una opción para reducir el patrimonio sujeto a herencia y, por lo tanto, el impuesto de sucesiones. La creación de testamentos claros : Un testamento bien redactado permite a los herederos evitar disputas y gestionar mejor la distribución de los bienes.

: Un testamento bien redactado permite a los herederos evitar disputas y gestionar mejor la distribución de los bienes. Planes de ahorro y seguros de vida: Algunas personas optan por establecer seguros de vida o planes de ahorro que pueden beneficiar a los herederos con condiciones fiscales más favorables.

Estas alternativas, aunque no exentas de impuestos, ofrecen un marco legal más claro y seguro que intentar aplicar figuras inexistentes en el derecho español.

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Conclusión: no te dejes engañar por estrategias fiscales ilegales

David Jiménez alerta sobre los peligros de intentar "trampear" el sistema fiscal español con soluciones legales que no están contempladas por la ley. El fideicomiso es una estrategia válida en otros países, pero no en España, por lo que quienes busquen evitar el impuesto de sucesiones deben recurrir a las alternativas legales disponibles.

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Si tienes dudas sobre cómo gestionar tu patrimonio y minimizar los impuestos de sucesiones, lo más recomendable es consultar con un abogado especializado que pueda guiarte a través de las opciones legales y evitar problemas futuros.