Hacienda avisa a los mutualistas: así pueden consultar el estado de su devolución del IRPF

Algunos pensionistas tienen derecho a recuperar parte del IRPF pagado de más por las aportaciones que realizaron en su día a antiguas mutualidades laborales. Esta devolución afecta a determinados ejercicios y depende de la situación concreta de cada contribuyente, de los datos que consten en la Administración y de si la pensión percibida cumple los requisitos establecidos para aplicar el ajuste correspondiente. Por eso, no todos los mutualistas reciben necesariamente una devolución ni todos los años solicitados tienen el mismo resultado.

La revisión de estas cantidades ha generado muchas dudas entre los pensionistas y sus familias, especialmente entre quienes presentaron el formulario para reclamar la devolución de los ejercicios 2019 a 2022. La principal pregunta ahora es saber en qué punto se encuentra cada solicitud: si Hacienda todavía la está estudiando, si ya ha aprobado el pago o si, por el contrario, no existe importe a devolver. Para responder a esa cuestión, la Agencia Tributaria ha habilitado un sistema de consulta a través de su Sede electrónica.

Cómo consultar el estado de la devolución

Según informa Hacienda en su página web, los pensionistas pueden consultar el estado de tramitación del formulario presentado para solicitar la devolución del IRPF pagado de más por las aportaciones realizadas a antiguas mutualidades laborales. La consulta se realiza en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria y permite conocer la situación de los formularios correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022. A través de este servicio, los mutualistas pueden comprobar si sus expedientes siguen en una fase preliminar de estudio, si han dado lugar a una devolución o si no han generado cantidad alguna, con indicación del motivo en cada caso.

Estas son las fechas en la que los mutualistas pueden reclamar la devolución del IRPF. / INFORMACIÓN

Para acceder a esta información, los contribuyentes deben identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos por la Agencia Tributaria. En concreto, pueden utilizar el número de referencia, la Cl@ve, el certificado electrónico, el DNI electrónico o el sistema eIDAS. Hacienda también contempla la dificultad que pueden tener algunas personas mayores para manejarse por internet. Por ese motivo, permite que terceras personas accedan a la información en su nombre mediante apoderamiento o a través de colaboración social, tanto pública como privada. De esta forma, familiares, representantes o colaboradores autorizados pueden ayudar a los pensionistas a conocer el estado de su solicitud.

8 mensajes diferentes

La Agencia Tributaria explica que los mensajes informativos pueden variar según el ejercicio consultado y la situación concreta del formulario. En total, pueden aparecer hasta ocho mensajes diferentes para los años 2019 a 2022 o para ejercicios anteriores no prescritos. Uno de ellos es el de “sin importe a devolver”. Este aviso aparece cuando, para un determinado año, no procede devolución porque no se practicaron retenciones sobre la parte afectada de la pensión o porque esa cantidad ya fue devuelta en una declaración presentada anteriormente. Otro mensaje posible es el de “devolución acordada”, que indica que la Administración devolverá la parte del IRPF correspondiente a la parte de la pensión generada con las antiguas aportaciones. Si la persona ha fallecido, Hacienda señala que podrá reclamarlo el heredero.

También pueden aparecer mensajes que expliquen por qué no se reconoce la devolución. Uno de ellos es “no consta como jubilado”. Este aviso se muestra cuando, según la información suministrada por la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina o la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la persona no figura como jubilada. Hacienda recuerda que la devolución del IRPF solo se aplica a la parte de la pensión de jubilación percibida. Otro mensaje posible es el relativo a la pensión de viudedad. Si únicamente consta la percepción de una pensión por viudedad, la devolución se rechaza porque este tipo de prestaciones no tiene derecho a que se aplique el ajuste. Del mismo modo, si aparece que no constan días cotizados antes del 1 de enero de 1979, significa que no existe derecho a la devolución. Si el contribuyente sí tuviera esos días cotizados, deberá aportar la documentación que lo acredite ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Hacienda también informa de los casos en los que el derecho a solicitar la devolución ha prescrito. Para el ejercicio 2019, el mensaje de prescripción aparece si el pensionista presentó el formulario después del 30 de junio de 2024, incluido. Esa es la fecha en la que prescribió el derecho a pedir la devolución correspondiente a ese año. En el caso del ejercicio 2020, el mensaje aparecerá si el contribuyente presentó el formulario después del 2 de febrero de 2026, incluido. Por último, si el pensionista ve que el expediente de uno o varios años figura “en tramitación”, significa que Hacienda todavía lo está estudiando. Esto puede deberse a que la solicitud se ha presentado recientemente o a que, por sus características, requiere una revisión adicional. La recomendación para los mutualistas es consultar el estado en la Sede electrónica con los sistemas de identificación habilitados y revisar el mensaje concreto que aparece para cada ejercicio solicitado.