Massimo Cermelli, experto en Economía: "Si el conflicto de Irán se alarga más de uno o dos meses, hay quien empieza incluso a hablar de confinamiento energético"

El profesor titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto, Massimo Cermelli, advierte en una entrevista con Europa Press TV de que los mercados están reaccionando con extrema sensibilidad a cualquier declaración o filtración relacionada con el conflicto y su impacto sobre el petróleo. “Vivimos pendientes de declaraciones. Cuando Donald Trump, una agencia o cualquier medio filtra una noticia, los mercados le ponen precio”, explica.

Según Cermelli, el principal termómetro de esa incertidumbre es ahora mismo el barril de petróleo. “El precio del barril se ha convertido en el actor que está mandando sobre nuestras economías más que en otros momentos. La subida de hoy nos está diciendo que vivimos un momento de tensión y que probablemente el conflicto pueda durar unas semanas o unos meses más”, señala.

El economista subraya que el mercado está instalado en una fase de fuerte volatilidad. “Podemos tener un día el barril acercándose a los 120 dólares y otro cayendo hacia los 80, dependiendo de las declaraciones que vayan apareciendo. Estamos descontando incertidumbre”, resume. A su juicio, los futuros apuntan a que el precio podría estabilizarse en los próximos meses en una franja de entre 90 y 100 dólares, aunque con repuntes puntuales mucho más bruscos.

Reservas estratégicas y limitadas

Cermelli recuerda que el encarecimiento del crudo golpea con más fuerza cuando sube que cuando baja, tanto para los consumidores como para las economías. “La Unión Europea está liberando reservas estratégicas y utilizando distintas alternativas para suavizar el precio del barril y evitar problemas de abastecimiento de gasóleo y petróleo en los próximos meses”, apunta. No obstante, advierte de que esas reservas “son estratégicas y limitadas”.

Barriles de petróleo almacenados en un depósito. / BAGUS INDAHONO / EFE

El riesgo, si el conflicto se prolonga, sería llegar al verano con dificultades en el suministro de carburantes. “Algunas compañías aéreas ya han comentado la posibilidad de tensiones con el queroseno. En escenarios muy extremos, si esto se alarga más de uno o dos meses, hay quien empieza incluso a hablar de confinamiento energético”, afirma.

El profesor cree que la situación puede pasar factura en forma de menor crecimiento, ralentización económica y más inflación. “Nos estamos metiendo de lleno en un escenario que en economía llamamos de estanflación: economías que se ralentizan y, al mismo tiempo, inflación elevada. Quizá la economía española no tanto, pero sí las grandes locomotoras europeas”, explica.

Junio como fecha clave

Sobre el horizonte temporal, Cermelli sitúa el mes de junio como una fecha clave. “Si el conflicto se prolonga otros dos o tres meses y llegamos al verano sin soluciones, el impacto podría ser importante. Si antes empieza a remitir, dejará rastro en precios y crecimiento, pero no debería transformarse en una caída severa de la economía global”, sostiene.

En el caso de España, el economista ve una posición algo más favorable que la de otros países europeos. “La economía española tiene mejor fuelle, con crecimiento apoyado en el consumo y una menor dependencia de la energía exterior. El petróleo sigue siendo un problema para todos, pero el mayor peso de las renovables coloca a España en una situación mejor que la de Alemania o Italia”, apunta.

Lucía Feijoo Viera

Aun así, advierte de que el turismo y el consumo podrían notar cierta ralentización si la tensión se mantiene. “Dentro de lo malo, hay buenas noticias para nuestra economía, porque sigue mostrando fortaleza frente a otras economías europeas”, añade.

Los países más vulnerables, según Cermelli, son las grandes economías con mayor dependencia energética. “Alemania, que ya está creciendo cerca de cero, sería una de las más afectadas. También Francia e Italia, por su dependencia del gas y del petróleo”, explica.

Preguntado por el acercamiento estratégico de España a China, el profesor lo compara con la diversificación financiera. “En finanzas no compramos una sola acción, sino varias, para cubrirnos del riesgo. El acercamiento a China puede leerse como un movimiento estratégico para diversificar no solo proveedores de energía, sino también proveedores de seguridad en un entorno inestable”, señala.

Pese al escenario de tensión, Cermelli lanza un mensaje moderadamente optimista. “Es interés de las grandes economías que el precio del barril vaya remitiendo. Estados Unidos tiene por delante grandes acontecimientos y no le interesa que este conflicto paralice su economía. Creo que los propios actores que están moviendo el tablero tienen incentivos para que la situación se normalice en los próximos meses”, concluye.