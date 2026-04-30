El motivo por el que el SEPE puede quitarte el paro y obligarte a que le devuelvas lo que cobraste

A la hora de cobrar un subsidio por desempleo los trabajadores tienen que cumplir con varias obligaciones que les impone el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No cumplir con estos requerimientos puede acarrear sanciones en función de las infracciones cometidas, que pueden catalogarse como leves, graves o muy graves.

Entre las infracciones graves se encuentra “no comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones por desempleo en el momento en que se produzcan situaciones incompatibles o que determinen la suspensión o extinción del derecho, excepto la de no figurar inscrito o inscrita como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción siempre que por cualquiera de dichas causas hayas percibido indebidamente la prestación”.

En este tipo de infracciones juega un papel fundamental la declaración responsable que hay que incluir en la solicitud del subsidio por desempleo. En este documento, la persona solicitante debe comunicar todas sus rentas e ingresos y, cuando corresponda, también los de su unidad familiar, obtenidos durante el mes natural anterior a la solicitud. No es un simple trámite: el SEPE la utiliza para comprobar si se cumplen dos requisitos básicos para acceder o mantener el subsidio: la carencia de rentas y, en su caso, la existencia de responsabilidades familiares.

Comunicación obligatoria con el SEPE

Los trabajadores estarán obligados a presentar esta declaración en el momento en el que solicita el subsidio pero también cuando se pida una prórroga o una reanudación. El propio SEPE advierte de que los datos declarados serán contrastados con los que figuren en las declaraciones tributarias.

Así pues tienes que tener muy en cuenta si estás cobrando el paro y recibes un incremento patrimonial, por ejemplo, por la venta de una vivienda, una herencia o el rescate de un plan de pensiones. Esto puede alterar el límite de rentas exigido para cobrar el subsidio.

El SEPE advierte que si ocultas este dato, que habría supuesto la denegación de la solicitud inicial, la prestación puede ser revocada y te pedirán el importe cobrado indebidamente.

La consecuencia también puede darse cuando la ocultación se produce en una solicitud de prórroga o reanudación del subsidio. En ese caso, el SEPE señala que reclamará igualmente las cantidades percibidas de forma indebida y que los días cobrados serán considerados como consumidos, sin perjuicio de que la persona pueda tener derecho a otras prórrogas o reanudaciones posteriores.