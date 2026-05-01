Gonzalo Bernardos no está preocupado por el paro pero alerta sobre “la gente que no quiere trabajar porque le sale a cuenta cobrar el paro”

Tras conocer los últimos datos de paro que indican que el número de desempleados en nuestro país está por encima del 10 % en el primer trimestre, en el programa ‘Más Vale Tarde’ de LaSexta, han querido pedir su valoración al economista Gonzalo Bernardos.

Pese a la pérdida de 170.000 empleos, Bernardos se muestra optimista y anima a observar los datos desde otra perspectiva, ya que “en el último año el empleo ha crecido en 527.600 personas” y afirma que lo que ha disminuido el trabajo temporal y ha aumentado el indefinido.

Al hilo de este argumento, el economista afirma que las empresas "van locas por contratar más personas por la sencilla razón de que todas dicen que su principal problema es que no encuentran la mano de obra que desean". "Creo que este año, a pesar de todo, vamos a generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo", indica.

El absentismo laboral

Sobre el absentismo laboral que apuntaba Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, el economista apuesta por hacer una inversión en Sanidad. “Tenemos las listas de espera más altas en democracia”, indica y añade que las bajas laborales se concentran más en trabajadores jóvenes por “ansiedad y depresión”. Es por ello que apuesta por aumentar el número de psicólogos y psiquiatras, y que, además, "la salud mental entrara dentro de la protección de los trabajadores".

Garamendi se pregunta por qué sube el paro "si las empresas necesitan gente" / Europa Press

Cobertura de puestos ofertados

Sobre los puestos que los empresarios afirman que no se cubren, Bernardos explica que “hay una parte de la población que no quiere trabajar y que cuando hace las cuentas prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar, porque como el salario es tan bajo, no le sale a cuenta".

El economista señala que, además, España es uno de los países en el que los salarios han crecido menos en los últimos 30 años. "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico", expone, "muchos incentivos para que la gente trabaje tampoco los hay".

"En tercer lugar, aquí hay muchas personas que desean trabajar en un sitio, pero los puestos de trabajo vacíos están en otros", detalla. "Y ojo con lo que viene, que es la inteligencia artificial", advierte, "muchos administrativos, contables, auditores en personas que hacen trabajos repetitivos, que estén pensando en reciclarse, porque una buena parte de estos puestos serán suprimidos".