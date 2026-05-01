Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, advierte a los padres sobre una ayuda que podrían no estar cobrando: entre 115 y 57,50 euros por hijo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social destinada a las familias con un nivel mínimo de ingresos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta prestación se puso en marcha hace más de cinco años y su cuantía se adapta en función de los ingresos y de la situación de cada familia.

Así pues, según explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, en su canal de Youtube, en marzo de este año el IMV ha llegado a más de 800.000 hogares de nuestro país, en el que viven 2,5 millones de personas de los que un millón son menores.

Complemento de Ayuda a la Infancia (CAI)

La clave para Muñoz está en que existe otra ayuda destinada a los hogares que con hijos que mucha gente desconoce: el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAI). Se trata de una ayuda adicional por cada hijo menor a cargo que en muchos casos se puede cobrar aunque no se tenga derecho al IMV.

Según explica este funcionario, las cuantías mensuales son:

115 euros por hijo menor de 3 años

80,50 euros por hijo entre 3 y 6 años

57,50 euros por hijo mayor de 6 años.

Ejemplo real

En estos casos, Muñoz siempre pone un caso real para que la gente pueda comprender mejor estos conceptos. En este supuesto estamos hablando de una familia con dos adultos y dos menores de 2 y 5 años con ingresos anuales de 20.000 euros. Para el IMV el límite de la renta garantizada, en este caso, es de 16.726 euros, por tanto, no tendrían derecho al IMV.

Pero ahora viene la clave. El límite para cobrar el CAI en ese mismo hogar es de 50.178 euros mensuales. Es decir, sí tendrían derecho a la ayuda. ¿Y cuánto cobrarían? Pues serían 115 euros por el hijo de 2 años y 80, 50 euros por el hijo de 5 años. Es decir, en total percibirá 195,50 € al mes.

“Como ves, los límites para este complemento son mucho más altos y por eso te decía al principio que puede que tengas derecho a él, pero no lo estés cobrando”, explica Muñoz, que recomienda que se revisen estos datos y se solicite la ayuda en caso de tener derecho a solicitarla.