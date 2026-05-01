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EL SEPE busca maestros de Infantil y Primaria para trabajar en Irlanda: contrato indefinido a jornada completa

Los seleccionados participarán en un webinar informativo y una entrevista presencial para trabajar en un entorno inglés

El SEPE busca maestros de Infantil y Primaria para trabajar en Irlanda

El SEPE busca maestros de Infantil y Primaria para trabajar en Irlanda / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

EURES España e Irlanda organizan un proceso de selección para buscar maestros de Educación Infantil y Primaria. Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Estar en posesión del Grado en Educación Infantil o Primaria, o Doble Grado en Educación Infantil y Primaria, o Maestro o Magisterio de Educación Infantil o Primaria, o FP Grado Superior de Educación Infantil (CFGS o FPII).
  • Ser estudiantes del último curso académico de las anteriores titulaciones.
  • Tener un nivel intermedio de inglés (B1-B2).
  • Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea.

El SEPE ofrece un contrato indefinido a jornada completa y una fecha de inicio flexible. El rancho salarial va desde los 14.15 euros/hora hasta los 17,25 euros/hora (brutos) dependiendo del puesto de trabajo. Además, a los seleccionados se les ayudará a buscar alojamiento. 

Igualmente se ofrece un entorno de trabajo totalmente en inglés, promoción profesional y formación permanente 

Cómo apuntarse al proceso de selección

Para participar en este reclutamiento presencial hay que entrar en este enlace y rellenar el cuestionario. Se pedirá que se incluya el currículum en inglés. La fecha límite es antes del viernes 22 de mayo 2026.

Noticias relacionadas y más

EURES España se pondrá en contacto con las personas que cumplan los requisitos para participar en un webinar informativo sobre las empresas participantes y las condiciones laborales en Irlanda. Igualmente, se proporcionará un cita para las entrevistas en persona en Málaga el 4 de junio 2026, directamente con las compañías empleadoras.

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