EL SEPE busca maestros de Infantil y Primaria para trabajar en Irlanda: contrato indefinido a jornada completa

EURES España e Irlanda organizan un proceso de selección para buscar maestros de Educación Infantil y Primaria. Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar en posesión del Grado en Educación Infantil o Primaria, o Doble Grado en Educación Infantil y Primaria, o Maestro o Magisterio de Educación Infantil o Primaria, o FP Grado Superior de Educación Infantil (CFGS o FPII).

Ser estudiantes del último curso académico de las anteriores titulaciones.

Tener un nivel intermedio de inglés (B1-B2).

Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea.

El SEPE ofrece un contrato indefinido a jornada completa y una fecha de inicio flexible. El rancho salarial va desde los 14.15 euros/hora hasta los 17,25 euros/hora (brutos) dependiendo del puesto de trabajo. Además, a los seleccionados se les ayudará a buscar alojamiento.

Igualmente se ofrece un entorno de trabajo totalmente en inglés, promoción profesional y formación permanente

Cómo apuntarse al proceso de selección

Para participar en este reclutamiento presencial hay que entrar en este enlace y rellenar el cuestionario. Se pedirá que se incluya el currículum en inglés. La fecha límite es antes del viernes 22 de mayo 2026.

EURES España se pondrá en contacto con las personas que cumplan los requisitos para participar en un webinar informativo sobre las empresas participantes y las condiciones laborales en Irlanda. Igualmente, se proporcionará un cita para las entrevistas en persona en Málaga el 4 de junio 2026, directamente con las compañías empleadoras.