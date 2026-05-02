Despedido durante una baja médica: así puede afectar al cobro del paro y la incapacidad temporal

A la hora de interrumpir la actividad profesional, ya sea definitivamente o de forma temporal, la normativa laboral establece distintos métodos legales para compensar al trabajador. De esta forma, se pretenden disminuir los efectos negativos sobre la persona afectada, generalmente a través de prestaciones económicas.

En este caso, se pueden acceder a alternativas como la prestación por desempleo o la prestación de incapacidad, y sus distintas variantes. En concreto, aquellas personas que hayan sido despedidas podrán seguir cobrando la prestación de incapacidad temporal aunque, en algunos casos, esta ayuda puede agotar días de paro.

Cómo se actúa en una baja por causas comunes

Según confirma el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los trabajadores que hayan sido despedidos durante una incapacidad temporal, también tendrán derecho a recibir el paro y la prestación contributiva por desempleo, en función de sus circunstancias concretas.

Ahora bien, si el trabajador se encuentra de baja por contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral), entonces se mantendría el cobro de la prestación de incapacidad temporal, aunque a cambio se descuenta tiempo de paro. Básicamente, puede cobrar la baja hasta que le concedan el alta médica.

A partir de este momento, el SEPE tendrá que confirmar si se tiene derecho a cobrar el paro o un subsidio. Y en caso de concederle una de estas ayudas, el tiempo que haya permanecido de incapacidad temporal "se descontará del período de percepción de la misma". Sin embargo, este período no se pierde completamente, ya que se considera como tiempo cotizado.

Bajas médicas por causas profesionales

Por otro lado, cuando hablamos de una baja por contingencias profesionales, la normativa cambia un poco. De este modo, si la incapacitación del trabajador se origina por una enfermedad profesional o accidente laboral, entonces se mantiene el cobro de la prestación por incapacidad temporal, aunque el resto de procedimientos son diferentes.

Una vez que el trabajador accede a su alta, debe solicitar el paro y, si tiene derecho a la prestación, podrá cobrarlo durante un período de tiempo determinado, en función de sus cotizaciones.

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En todo caso, el tiempo que se permanece en situación de incapacidad temporal tras el despido no se descuenta del periodo de la prestación contributiva por desempleo. Sin embargo, el SEPE no ingresaría las cotizaciones correspondientes a este período.