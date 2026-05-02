Giro en el SEPE: las amas de casa de más de 52 años optarán a ayudas si cumplen estos requisitos

Existe la creencia incorrecta de que las amas de casa no son susceptibles de recibir ayudas y subvenciones. Sobre todo, en el caso de aquellas que no han llegado a cotizar en la Seguridad Social, pero nada más lejos de la realidad.

En este sentido, aquellas personas que encajen en este perfil pueden optar a distintos tipos de subsidios: desde el Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta otros que han sido establecidos recientemente por el SEPE.

En relación a esto último, la entidad garantiza una subvención para amas de casa que superen los 52 años de edad, la cual se corresponde con el 80% del IPREM (que se traduce a una mensualidad de aproximadamente 480 euros este 2026)

Además, aquellas personas que se encuentren bajo estas circunstancias cuentan con un segundo beneficio del SEPE que, en este caso, está orientado hacia su jubilación: la entidad actuará como sujeto que cotice a la Seguridad Social por ellas en función de la base establecida.

No obstante, existen ciertos requisitos que la persona debe cumplir para poder recibir esta ayuda contando con que, para empezar, haya agotado una prestación contributiva previa o se encuentre en situación de desempleo (habiendo trabajado un mínimo de 90 días y un máximo de 359).

Además de esto, la persona debe haber cotizado durante al menos 15 años a lo largo de su vida y, durante los mismos, al menos 6 tienen que haber sido en una situación de desempleo, lo cual sirve como filtro esencial de acceso para esta ayuda.

Como tercer requisito esencial, el SEPE establece que la renta de la persona no supere el 75% del SMI en ningún caso, lo cual se traduce en que no ingrese más de 915 euros al mes.

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Por último y como es evidente, la persona debe estar inscrita como demandante de empleo en el SEPE. En caso contrario, no entrará en la posible bolsa objetivo de este tipo de complementos por parte de la entidad.