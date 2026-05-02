Ignacio de la Calzada, abogado, te explica cómo calcular tus horas extra: "Probablemente te estén pagando mal..."

Las horas extraordinarias siguen generando muchas dudas entre los trabajadores. Especialmente, en lo que respecta a su precio real. ¿Deben pagarse siempre más caras? ¿Se puede reclamar si no es así? Sobre ello ha hablado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes como Un Tío Legal, donde analiza situaciones habituales del día a día en el trabajo.

“El precio de tu hora extra no vale más que una hora ordinaria”, afirma de entrada, una idea que suele sorprender a muchos empleados. Sin embargo, matiza que esto no siempre es así y que todo depende de un factor clave: el convenio colectivo. “El precio de la hora extra es algo que viene determinado por el convenio colectivo”, explica. Es decir, no existe una regla general que obligue a pagar más por estas horas, sino que depende de lo que establezca la normativa de cada sector.

En algunos casos, sí se contempla un incremento. “Puede haber un recargo del 25%, 50% o incluso del 75%”, señala. Pero no siempre ocurre. “Hay convenios que no dicen absolutamente nada”, advierte. Y ahí está la clave: si no se establece ningún incremento, la hora extra se paga exactamente igual que una hora normal.

“Si es tu caso, lo siento, pero tu precio de hora extra vale lo mismo que tu precio de hora ordinaria”, insiste. Una situación que lleva a muchos trabajadores a replantearse si realmente les compensa quedarse más tiempo. “Si te vas a quedar más, pero no te van a pagar más, tendrás que valorar si haces horas extra”, añade, dejando claro que, en ese escenario, no habría base legal para reclamar un precio superior.

Por eso, el primer paso es claro: comprobar el convenio colectivo. El abogado explica cómo hacerlo de forma sencilla. “Coges tu contrato de trabajo, en la cláusula séptima u octava, y buscas el convenio colectivo de aplicación”, indica.

A partir de ahí, basta con localizar ese convenio y revisar el apartado correspondiente. “Te vas a Google, lo buscas y dentro del documento miras las horas extraordinarias”, detalla. Además del precio, algunos convenios pueden incluir limitaciones o condiciones específicas sobre estas horas, por lo que es importante revisar todo el apartado. Una vez aclarado esto, queda otra cuestión: cómo calcular el valor de una hora de trabajo. En este punto, De la Calzada propone una fórmula sencilla.

“Coges el sueldo anual bruto y lo divides entre el número de horas anuales que marca tu convenio”, explica. Por ejemplo, si un trabajador cobra 24.000 euros al año y su jornada es de 1.750 horas, ese cálculo permite obtener el precio de su hora ordinaria. A partir de ahí, si el convenio establece un incremento, se aplicaría sobre esa cifra. “El precio de la hora extra será el de la hora ordinaria multiplicado por el recargo que marque el convenio”, resume.

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En definitiva, el mensaje del abogado es claro: no todas las horas extra se pagan más, y saberlo puede evitar malentendidos o falsas expectativas. “Probablemente te estén pagando mal… o puede que no”, viene a decir entre líneas.