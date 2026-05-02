Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las vacaciones: "Si no te han dejado disfrutarlas, puedes reclamarlas"

Las vacaciones no son solo un descanso: son un derecho fundamental. Y, según la normativa europea, no se pierden tan fácilmente como muchos trabajadores creen. Así lo explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que en uno de sus vídeos advierte sobre una situación bastante común en muchas empresas: empleados a los que se les dice que han perdido sus días de descanso por no haberlos disfrutado a tiempo.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que si tú no me dejaste coger las vacaciones o no me informaste, yo no las pierdo”, señala. Es decir, no basta con que pase el tiempo: la empresa tiene responsabilidades claras en este proceso. El motivo es que las vacaciones están protegidas a nivel europeo. “Son un derecho fundamental, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, recuerda.

Por eso, no solo deben concederse, sino que la empresa debe actuar de forma activa. “Se deben informar, contextualizar, insistir y dar la oportunidad real al trabajador de disfrutarlas”, explica. Y aquí entra otro punto clave: la carga de la prueba. En caso de conflicto, no es el trabajador quien tiene que demostrar que no pudo cogerlas. “La carga de demostrar todo eso es de la empresa, no del trabajador”, subraya.

Si la empresa no puede acreditar que facilitó ese derecho, las consecuencias pueden ir más allá de lo habitual. “Si no, las puedo reclamar incluso años después”, advierte el abogado. Esto cobra especial importancia en situaciones como el fin de la relación laboral. “Aunque hayan pasado varios años, las vacaciones se deben de pagar, por ejemplo si se produce un finiquito”, añade.

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Por eso, lanza un mensaje claro a quienes hayan pasado por esta situación. “Si no te han dejado coger vacaciones durante varios años y te han dicho que las has perdido, es totalmente mentira”, afirma. La conclusión es directa: ese derecho sigue existiendo y puede reclamarse. “Puedes reclamarlas”, insiste.